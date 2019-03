Frauen tauschen nach 40 Jahren Erinnerungen aus

Viele Schülerinnen des Abitursjahrgangs 1979 des Frauenberuflichen Gymnasiums in Aalen haben sich nach 40 Jahren bei einer Mitschülerin in Fachsenfeld wiedergetroffen. Auch zwei Lehrer sind der Einladung gefolgt, die diese Schülerinnen damals unterrichteten. Die Frauen kamen von überall her. Sogar aus Köln, aus München, aus Mainz und aus Friedrichshafen waren sie angereist. Gemeinsam wurden viele Erinnerungen ausgetauscht. Die Frauen waren die erste Abschlussklasse des Frauenberuflichen Gymnasiums, das heute in der Justus-von-Liebig-Schule zu finden ist und längst nicht mehr nur Frauen anzieht.