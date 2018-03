Frauen stürzen und verletzten sich leicht

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag in der Unterführung am Bahnhof ereignet hat. Dabei wurden zwei 32 und 21 Jahre alte Frauen leicht verletzt.

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr die 32-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Unterführung am Bahnhof in Richtung Hirschbachstraße. Hier kam ihr ein Paar entgegen, das einen Kinderwagen schob. Um dem Kinderwagen auszuweichen, bremste die 32-Jährige ihr Rad ab, wobei wohl die Bremsen nicht funktionierten und sie mit der 21-Jährigen zusammenstieß. Beide Frauen stürzten zu Boden, wobei sie verletzt wurden.