Frauen siegen, Männer knapp geschlagen

Die schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften in Donauwörth sind für die Athleten der LG Rems-Welland ein fester Termin am Ende der Saison im Wettkampfkalender. Zwei Teams, einer Frauen- und Männermannschaft, mit 21 Sportlern aus Essingen kämpfte in diesem Jahr in neun Leichtathletikdisziplinen um den Titel des schwäbischen Mannschaftsmeisters.

Den Auftakt des Wettkampfes gestaltete die Männermannschaft sehr erfolgreich im Hochsprung. Stefan Henne übersprang als Tagesbester in dieser Disziplin die 1,96 Meter, Maximilian Burk überquerte 1,72 und David Kern 1,68. Als Team konnten die drei 1286 Punkte sammeln und zwischenzeitliche in Führung gehen. Weiter ging es mit dem 100 Meter-Lauf. Auch in dieser Disziplin konnte mit Teaamchef Martin Schönbach, der als Dritter in 11,83 Sekunden ins Ziel lief einer des Teams sich weit vorne platzieren. Marco Ilzhöfer und Maximlian Burk konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein und steuerten wertvolle Teampunkte bei.Aufgrund von einigen Ausfällen ging es für die 800 Meter Läufer die gute Ausgangsposition für das Team einiger Maßen zu halten. Rainer Strehle in 2:24,09 Minuten und Moritz Frey in 2:17,33 Minuten machten ihre Sache ordentlich und sicherten wertvolle Teampunkte.

Die zweitbeste Laufzeit (45,82 Sekunden) ging auf das Konto der 4x100-Meter Männerstaffel in der Besetzung der Marco Ilzhöfer, Martin Schönbach, Dennis Schönbach und Stefan Henne. Im Kugelstoßen und Diskuswurf setzten Stefan Henne und Dennis Schönbach sicherten sie der Mannschaft den zweiten Platz im Zwischenklassement. Einen starken Eindruck hinterließ Berkay Sarioglu, der in neuer persönlicher Bestzeit beim 400-Meter-Lauf mit einer Zeit von 56,99 Sekunden ins Ziel lief. Moritz Frey sprang nach dem 800 Meter in dieser Disziplin in die Bresche und holte wichtige Punkte. Eine starke Leistung erbrachte Maximilian Burk beim Weitsprung. Mit 6,19 Metern landete er auf dem zweiten Platz. Sein Teamkollege Dennis Schönbach platzierte sich auf dem vierten Platz mit gesprungenen 6,05 Metern. Tagesbestzeit über 5000 Meter ging auf das Konto von Bernd Ruf. Mit Vorsprung lief er in 16:45,57 Minuten ins Ziel. Rainer Strehle unterstützte seinen Teamkollegen auf dieser Laufdistanz. Am Ende standen 10442 Punkte. Um zehn Punkte wurde der Mannschaftssieg als Zweiter verpasst.

Frauen bei Premiere noch besser

Noch besser lief der Wettkampf für das Frauenteam. Bei der ersten Disziplin 4x100 Metern gab es eine Fehlentscheidung des Kampfrichters und die Frauen mussten ein weiteres Mal ran. Mit 54,68 Sekunden kamen sie ins Ziel. Beim anschließenden Hochsprung übersprang Lena Bryxi die 1,68 Meter Marke und war damit Tagesbeste in dieser Disziplin. Aber auch das Ergebnis von Maike Nowka mit 1,48 Meter konnte sich sehen lassen. Im 100 Meter-Sprint führte Franka Jaros mit 13,40 Sekunden und Jacqueline Böhm mit 14,07 Sekunden das Team weiter nach vorne. Im 800 Meter-Lauf erbrachten Jacqueline und Annika Stürzl solide Leistungen. Nach 2:54,77 Minuten und 3:00,99 Minuten kamen sie ins Ziel. Mit 10,07 Metern im Kugelstoßen und 34,42 Metern im Diskus werfen konnte Sabine Haenschke noch mehr Punkte sammeln. Aber auch Franka Jaros und Annika Stürzl konnten gute Ergebnisse bei beiden Disziplinen liefern. Lena Bryxi brachte auch im Weitsprung mit 5,18 Metern viele Punkte ein. Hannah Schlipf und Maike Nowka unterstützen mit 4,34 und 4,27. Mit 6380 Punkten standen die Frauen ganz oben auf dem Podest.