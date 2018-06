Frauen-Fußball: Kickstart auf Königsbronner Kunstrasen

Die Zeit der einsamen Waldläufe und der Hallenturniere ist wieder Geschichte, beim FFV Heidenheim brummt es wieder und die Cheftrainerin Miriam Hanemann bei der U 17, sowie Harald Fronmüller bei den Damen bitten ihre Spielerinnen wieder zum Freilufttraining auf den Königsbronner Kunstrasen.

Vor den Teams liegt eine Vorbereitung bevor die Rückrunde für beide mit zwei Heimspielen beginnt. Die Oberliga-U-17 startet am 10. März gegen den Hegauer FV, die Damen tags darauf gegen die Damen des TSV Münchingen.

Beide Teams wollen Vollgas geben

Beide Teams haben sich vorgenommen in der Rückserie nochmals Vollgas zu geben und möglichst an der Spitze anzudocken. Während die U 17 Platz drei im Oberliga-Endklassement anstrebt, wollen die Frauen ebenfalls unter die besten vier der Liga vorstoßen. Heidenheims Frauen testen acht Mal, Gegner sind unter anderem der FC Ingolstadt, Schwaben Augsburg oder der ETSV Würzburg, die U 17 testet vier Mal und spielt dabei gegen die Bayernligisten Würzburg, Weinberg, Ingolstadt und Verbandsligist Wendlingen. Zudem laufen die Personalplanungen für beide Teams für kommende Saison bereits auf Hochtouren. Der sportliche Leiter des FFV, Peter Hornetz, war über die Winterpause sehr viel unterwegs in Sachen Fußball, so finden bei der U 17 bereits am 21. Februar und 14. März zwei Probetrainings statt an denen sich 15 Spielerinnen aus nah und fern für das Oberligateam empfehlen werden.

Umbruch Richtung Leistungsfußball

Auch bei den Verbandsliga-Damen geht der Umbruch Richtung Leistungsfußball weiter, so haben sich im Winter sechs Spielerinnen entschlossen sich niederklassigen Teams anzuschließen, was angesichts der großen Kaderstärke kein Problem darstellt.

Auch der künftige Frauenkader nimmt bereits Konturen an, denn aus dem Oberliga-Team rücken sieben Spielerinnen nach, drei externe Neuzugänge stehen zudem fest und auch auf der so wichtigen Position der Torspielerin kann man bereits Vollzug melden.