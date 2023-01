Frauen der DJK Wasseralfingen spenden an Tafelladen

Die Frauen der Abteilung Fit im Team der DJK Wasseralfingen wissen, dass immer mehr Menschen auf die preisgünstigen Lebensmittel der Tafel angewiesen sind. Daher haben sie die Spende ihrer Weihnachtsfeier in Höhe von 600 Euro an den Leiter des Tafelladens, Gerhard Vietz, übergeben. Die Vertreterinnen der Frauenabteilung Ingrid Lutz und Otti Christ freuten sich, mit dieser Spende einen kleinen Beitrag für bedürftige Menschen in der Stadt leisten zu können.