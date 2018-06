Frau wird von Bettlerin bestohlen

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch am Gmünder Torplatz bestohlen worden. Sie wurde gegen 11.30 Uhr Opfer einer Trickdiebin. Das Muster ist altbekannt, als Opfer werden meist ältere Damen angegangen, Schutz bieten weder Tageslicht, noch belebte Orte. Schützen können sich nur die potentiellen Opfer selbst, indem sie jeden Körperkontakt durch Fremde meiden. Auch in diesem Fall war es helllichter Tag, die Seniorin hielt sich im Bereich der Bushaltestellen vor dem Reichstädter Markt auf, der um diese Zeit sicher belebt war. Die ältere Dame wurde gezielt von einer Bettlerin angegangen, die vorgab, taubstumm zu sein. Nachdem ihr Anbetteln erfolgreich war, umarmte sie die Geberin und bedankte sich überschwänglich. Als die Bettlerin danach weg war, fehlte mit ihr auch ein Goldarmband, das die geschädigte Seniorin am Arm getragen hatte. Der Wert der Beute beträgt rund 200 Euro. Die Bettlerin war von südländischer Erscheinung, eine weitere Beschreibung liegt momentan nicht vor.

Zeugen, die sich an die geschilderte Szene erinnern können oder jemanden beobachtet haben, die als Täterin in Frage kommt oder aus deren Umfeld stammen könnte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter Telefon 07361 / 5240 entgegen genommen. Es wird auch dringend gebeten, solche Diebstähle und auch deren Versuche möglichst zeitnah bei der Polizei anzuzeigen. Der Nachweis eines solchen Diebstahls ist desto erfolgversprechender, je näher zur Tatzeit die Polizei die Ermittlungen aufnehmen kann.