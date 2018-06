Während ihres Einkaufs in einem Supermarkt in der Fackelbrückenstraße ist einer 43-jährigen Frau der Geldbeutel aus der am Körper mitgeführten unverschlossenen Umhängetasche entwendet worden. Der Diebstahl ereignete sich am Montag zwischen 17.45 und 18 Uhr. In dem Geldbeutel befanden sich der Ausweis der Geschädigten, die Versichertenkarte sowie ein kleinerer Betrag von Münzgeld.

Die Polizei in Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.