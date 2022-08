Frau wird im Hauptbahnhof bestohlen

Am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist eine 64-Jährige im Aalener Hauptbahnhof in der Unterführung zum Aufgang zu Gleis 4 von einem älteren Mann angesprochen worden, der sie nach dem Weg fragte. Hilfsbereit gab die Frau Auskunft und stieg dann in ihren Zug ein. Erst dort bemerkte sie, dass aus ihrem Rucksack der Geldbeutel entwendet wurde, in welchem sich neben diversen persönlichen Papieren der Frau auch rund 300 Euro Bargeld befand. Den Mann beschrieb die 64-Jährige als etwa 70 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und korpulent. Er sprach mit Akzent und trug einen blauen Anzug. Während ihres Gesprächs mit dem Unbekannten kam auch ein jüngerer Mann in die Unterführung. Möglicherweise handelte es sich hierbei um einen Komplizen des älteren Mannes. Dieser ist etwa 20 Jahre alt und trug schwarze Kleidung. Auffällig war an ihm wohl ein extremer Körpergeruch. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961 / 9300.