Frau und Beifahrer verletzen sich bei Unfall

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden: Ein 66-Jähriger hatte die Vorfahrt einer Polofahrerin missachtet.

Ein 66-Jähriger fuhr am Freitag, gegen 17.20 Uhr, mit seinem VW Tiguan die Reichenbacher Straße in Holzleuten in Richtung Laubach und wollte die kreuzende Kreisstraße 3239 in Geradeausfahrt überqueren. Dabei übersah er eine 35 Jahre alte VW Polo-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten K 3239 von Heuchlingen kommend Richtung Dewangen unterwegs war.

Durch die Kollision wurden beide Autos in den gegenüberliegenden Grünbereich geschleudert, mehrere Hinweisschilder wurden herausgerissen und der Tiguan kippte zur Seite. Die Polo-Fahrerin und ihr 39-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 25 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Heuchlingen war mit zehn Mann und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz.