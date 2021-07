Frau ist alkoholisiert unterwegs

Die 54-jährige Fahrerin eines Geländewagens ist am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in der Hofwiesenstraße auf Höhe der Bushaltestelle beim Fußballplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Beamten des Polizeireviers Aalen leichten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Die Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem erwartet sie nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.