Frau gefährdet Polizisten und Zeugen bei Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr ist der Polizei eine Trunkenheitsfahrt gemeldet worden. Die eingesetzten Beamten trafen wenig später das besagte Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich Friedhofstraße/ Rombacher Straße an. Die Fahrerin steuerte das Fahrzeug auf dem dortigen Friedhofsparkplatz umher.

Die Polizeibeamten näherten sich dem Fahrzeug zu Fuß, um die Frau einer Kontrolle zu unterziehen. Als die Frau die Ordnungshüter bemerkte, beschleunigte sie ihr Fahrzeug stark. Ein Beamter, der sich nur noch wenige Meter vor dem Fahrzeug befand, konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Beamte nahm zu Fuß die Verfolgung des Wagens auf, wobei er abermals nur knapp einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern konnte. Auf einer Geraden beschleunigte die Fahrerin das Fahrzeug erneut. Dabei konnte sich ein Zeuge ebenfalls nur durch eine Sprung zur Seite retten und so eine Kollision mit dem Wagen verhindern.

Die Fahrerin versuchte in Richtung Rombacher Straße zu flüchten. Bei der Flucht verlor die Fahrerin offenbar die Kontrolle über ihren Opel Astra und kollidierte letztlich mit dem Mast einer Ampelanlage an der Rombacher Straße. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Am Fahrzeug der betrunkenen Fahrerin entstand Totalschaden.

Die offenbar betrunkene Frau wies einen Atemalkoholwert von rund 1,64 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde daher veranlasst. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf die 53-jährige Fahrerin kommt nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen und Personen, die möglicherweise ebenfalls von der Opel-Fahrerin gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizei in Aalen unter Telefon 07361 / 5800.