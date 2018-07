Frau fährt auf Lastwagen auf

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch auf Höhe der Anschlussstelle Iggingen auf einen stehenden LKW aufgefahren.

Die Frau war gegen 12 Uhr auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs, als sie nach links auf die Gegenfahrbahn kam und auf einen in einer Parkbucht stehenden LKW frontal auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Fahrzeug einklemmt. Die eingesetzten Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie in eine Klinik.

Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Iggingen mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Die vollgesperrte Fahrbahn konnte um 14.30 Uhr wieder freigegeben werden.

