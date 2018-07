Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Julius-Bausch-Straße ist am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein geparkter Seat beschädigt worden. Ein Mann hatte mit dem Einkaufswagen das Auto beschädigt und sich dann anschließend mit einem VW Touran unerlaubt vom Unfallort entfernt. An dem Seat entstand ein Schaden von rund 750 Euro. Von einer Zeugin konnte der Vorfall beobachtet werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.