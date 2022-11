Frau attackiert Mitarbeiterin im Einkaufszentrum

Mehrere Prellungen hat eine 58-jährige Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes am Dienstagnachmittag durch das Verhalten einer bislang unbekannten Frau erlitten. Die 58-Jährige hatte die Unbekannte, die sich trotz eines erteilten Hausverbots in dem Einkaufszentrum in der Daimlerstraße aufhielt, aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin schlug die Frau der Mitarbeiterin mit der Faust gegen den Brustkorb, wobei diese rückwärts gegen ein Warenregal prallte. Die Angreiferin wurde dann durch weitere Mitarbeiter aus dem Laden begleitet. Am Nachmittag wurden die Schmerzen der 58-Jährigen dann so stark, dass sie einen Arzt aufsuchte, welcher die Verletzungen attestierte. Die Unbekannte ist dunkelhäutig, rund 170 zentimeter groß und kräftig gebaut. Bekleidet war sie mit kurzen Shorts, einem trägerlosen Top im Hawaii-Look und Badeschlappen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.