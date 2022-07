Frank bleibt Trainer in Abtsgmünd

Abtsgmünd (an) - Trotz des bitteren Abstiegs aus der der Fußball-Kreisliga A II haben die Verantwortlichen der TSG Abtsgmünd um Abteilungsleiter Bernd Maier und dessen Stellvertreter Dietmar Knauer schon früh im Mai entschieden, ein weiteres Jahr mit Klaus „Joe“ Frank als Trainer der ersten Mannschaft zu verlängern.

Somit geht Frank in das siebte Jahr als Trainer der TSG. „Wir wollen den gemeinsamen Weg weiter gehen und mit den vielen jungen Eigengewächsen aus der TSG-Jugend, aber auch mit den langjährigen, erfahrenen Spielern versuchen, den schnellstmöglichen Wiederaufstieg zu schaffen. Hier haben wir mit Joe Frank genau den richtigen Coach“, so Maier. Unterstützt wird Frank zur neuen Saison durch einen in Abtsgmünd schon altbekannten, ehemaligen Spieler der TSG, Orhan Yilmaz. Dieser kehrt nach seinen ersten Trainerstationen beim SV Lippach und der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen wieder ins Kochertal als Trainer der zweiten Mannschaft zurück. „Die Entscheidung von Orhan, unsere zweite Mannschaft zu trainieren, hat uns, aber auch die Spieler, natürlich riesig gefreut. Orhan war schon als Spieler im Sturm der TSG nicht nur ein Führungsspieler, sondern auch einer, der Verantwortung übernahm und immer versuchte, die Jungen auf dem Platz zu leiten“, sagt Maier.

Nachdem die erste Mannschaft der Kreisklasse B III zugeordnet wird, haben sich die Verantwortlichen der TSG dazu entschieden, auch die zweite Mannschaft am offiziellen Spielbetrieb der Kreisklasse B II zu melden. Aufgrund der hohen Spieleranzahl war für die TSG ein Reserve-Spielbetrieb mit sieben Mannschaften und somit insgesamt nur zwölf Spielen keine Option. Mit sechs Neuzugängen und weiteren sechs Spielern aus der eigenen Jugend ist man bei der TSG zuversichtlich, die vorgegebenen Ziele zu erreichen.