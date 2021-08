Fraktionen beschäftigen sich mit dem „Bahnhalt West“

Die Diskussionen um den „Bahnhalt West“ reißen nicht ab. So fordern zum Beispiel Bündnis 90 / Die Grünen im Aalener Gemeinderat, den Bahnhalt zeitnah zu bauen. Die FDI-Fraktion im Aalener Gemeinderat (Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts) hat in einem Schreiben an Oberbürgermeister Thilo Rentschler eine Resolution zum Thema „Bahnhalt West“ gefordert. „Die von OB Rentschler ausgestoßenen Beleidigungen belasten das Verhältnis zu unseren direkten Nachbarn. Außerdem ist es unangemessen, ehrenamtlich tätige Gemeinderäte der Nachbargemeinden grundlos zu beleidigen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Norbert Rehm.

Grüne: „Zeitnah bauen“

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert, alles daran zu setzen, den neuen Bahnhalt West zeitnah zu bauen. In der Pressemitteilung der Fraktion heißt es weiter: „Dieser S-Bahn-ähnliche Haltepunkt biete eine direkte Bahnanbindung der Weststadt für Pendler, Anwohner und Studierende, außerdem für Beschäftigte und Kunden des Gewerbegebiets Aalen-West.“

13 500 Einwohner wohnen im Umkreis von nur drei Kilometern um den neuen Bahnhalt. Der Gemeinderat habe deshalb den Bahnhalt mit schlagenden Argumenten bei nur einer Gegenstimme beschlossen. Die Grünen bedanken sich beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg, der Bahn und der Stadtverwaltung, dass es allen zusammen 2020 gelungen ist, mit den Bahnsteighöhen die letzte Hürde aus dem Weg zu räumen. In Anbetracht der vom Bundesverfassungsgericht (...) verschärften Klimaziele und der (...) sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels gewinne der Bahnhaltepunkt für die notwendige Mobilitätswende an Bedeutung. Er habe auch in der näheren Umgebung von den möglichen Haltepunkten das größte Fahrgastpotenzial.

Jetzt müsse es darum gehen, gemeinsam eine umweltfreundliche Anbindung an das Verkehrsmittel Bahn zu schaffen. Das liege dann gleichermaßen im Interesse des Klimaschutzes wie der Anwohner.

Weiter heißt es: „Gute und sichere Fuß- und Radwege zum Bahnhalt, eine große überdachte Fahrradabstellanlage mit Schließfächern sowie ein attraktiver ÖPNV-Anschluss des Bahnhalts an die Wohngebiete und die Hochschule sind Gebot der Stunde. In Verbindung mit maßvollen Pkw-Parkierungsflächen bietet das die Gewähr für einen maximalen Umstieg der Zugbenutzer auf alternative Verkehrsmittel auch auf dem Weg zum Bahnhaltepunkt. Wenn Essingen auch einen Bahnhaltepunkt haben will, ist das zu begrüßen, aber nur zusätzlich. Dann kann man an einem Strang ziehen. Zu versuchen, der Stadt Aalen bei dem bereits aufs Gleis gesetzten Vorhaben dazwischen zu grätschen, ist dagegen für Essingen kontraproduktiv, nicht im Sinne der Zusammenarbeit in der Region und schon gar nicht einer klimafreundlichen Verkehrspolitik.“

FDI fordert Resolution

Die FDI-Fraktion im Aalener Gemeinderat (Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts) hat in einem Schreiben an Oberbürgermeister Thilo Rentschler eine Resolution zum Thema „Bahnhalt West“ gefordert. „Die von OB Rentschler ausgestoßenen Beleidigungen belasten das Verhältnis zu unseren direkten Nachbarn. Außerdem ist es unangemessen, ehrenamtlich tätige Gemeinderäte der Nachbargemeinden grundlos zu beleidigen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Norbert Rehm. „Unserer Fraktion – und sicher dem ganzen Gemeinderat – ist an guten und freundschaftlichen Beziehungen zu unseren Nachbarn sehr gelegen. Wir sehen unsere Verantwortung als Mittelstadt mit oberzentralen Funktionen auch für unsere Nachbarn – auf die wir umgekehrt ebenfalls angewiesen sind.“

„Zur sachlichen Lösung gehört“, so Rehm weiter, „dass dieses wichtige Thema in dem dafür ebenfalls zuständigen Planungsgremium – der Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Aalen mit den Gemeinden Essingen und Hüttlingen – sachlich diskutiert wird. Dazu soll das ebenfalls zuständige Landratsamt eine vollumfängliche und wahrheitsgemäße Information geben. Auch hier stehen wir für Transparenz und Demokratie – anstatt diktatorischem Verwaltungshandeln, einhergehend mit der Beleidigung Andersdenkender. Rehm schreibt an OB Rentschler: „Für meine Fraktion beantrage ich, dem Gemeinderat in der genannten Sondersitzung die nachfolgende Resolution zur Diskussion und Annahme vorzulegen. Sollten Sie eine Diskussion und Verabschiedung der Resolution verhindern, beantragen wir den Text als Antrag auf die dann folgende Gemeinderatssitzung zu setzen.“ Das Thema sei für die Zukunft der Stadt unendlich bedeutsam.

In der Resolution heißt es wörtlich: „Der Gemeinderat der Stadt Aalen ist sehr an guten, freundschaftlichen und nachbarschaftlichen Beziehungen mit unseren Nachbargemeinden interessiert. Der Gemeinderat der Stadt Aalen bedauert die völlig unangebrachten Äußerungen des scheidenden Aalener Oberbürgermeisters Rentschler in der offiziellen Presseerklärung der Stadt. Der Gemeinderat stellt fest, dass diese Äußerungen mit keinem Gremium der Stadt Aalen abgestimmt sind und auch nicht die Meinung des Gemeinderats widerspiegeln. Der Gemeinderat beantragt, das Thema „Bahnhalt West“ im dafür zuständigen Planungsgremium, der Verwaltungsgemeinschaft Aalen-Essingen-Hüttlingen, erstmals zu diskutieren. Das Landratsamt wird aufgefordert, über die Aktivitäten des Landkreises in dieser Angelegenheit dem zuständigen Gremium „Verwaltungsgemeinschaft“ – erstmals – zu berichten. Dabei soll auch dargelegt werden, welche Personen wann, mit welchen Verhandlungsaufträgen involviert waren und sind. (...)“