Fraktion bestätigt Kiesewetter als Fachsprecher und Obmann

Bei den Fraktionswahlen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist am Dienstag der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter mit 97,1 Prozent erneut zum Fachsprecher für Krisenprävention und mit 96,6 Prozent erneut zum Obmann der Fraktion im Auswärtigen Ausschuss gewählt worden. Kiesewetter zeigte sich sehr erfreut über das gute Ergebnis: „Durch die Gleichzeitigkeit von Krisen wie Klimakrise, Energiekrise, Inflation, die völkerrechtswidrige russische Invasion der Ukraine, ist Resilienz für unsere Gesellschaft noch wichtiger geworden. Deshalb freut es mich, dass meine Fraktion mich in meinem Tun mit diesem klasse Resultat bestärkt hat.“

In seiner Rolle als Sprecher für Krisenprävention ist Roderich Kiesewetter auch vermehrt in bundesweiten Medien wie Anne Will, Maischberger oder Markus Lanz zu sehen und vertritt dort die Position der Unionsfraktion bei aktuellen Krisen und in Vorbeugung künftiger Krisen.