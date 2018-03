Frage der Einstellung

Eine inakzeptable Leistung hat Trainer Peter Vollmann seiner Mannschaft attestiert und eine schonungslose Aufarbeitung angekündigt. „Man kann ein Spiel verlieren, aber nicht so“, sagt Vollmann. Nach dem 1:6-Debakel von Magdeburg geht es für die Aalener nun gegen das nächste Schwergewicht der 3. Liga. An diesem Samstag treffen die Aalener in der heimischen Ostalb-Arena auf den F.C. Hansa Rostock.

Selbst der Präsidiumssprecher des VfR Aalen wollte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und hat laut Trainer Peter Vollmann der Mannschaft deutliche Worte mit auf den Weg gegeben. Geld für Leistung und Einstellung, so seien Arbeitsverhältnisse laut Roland Vogt aufgebaut. Beides hat bei den Spielern des VfR in Magdeburg in keiner Weise gestimmt. „Damit hat er auch absolut recht. Wir können nicht erwarten, dass wir immer gewinnen. Aber eine gute Einstellung muss die Mannschaft immer haben“, so Vollmann weiter. Der Trainer hat unter der Woche - wie angekündigt - zwar auf einen Besuch in der Bäckerei verzichtet. Dennoch hat er einige Gespräche mit Fans geführt. „Mich haben viele auf das 1:6 angesprochen. Ich habe mich bei ihnen für die schlechte Leistung entschuldigt und mich dabei nicht ausgenommen“, sagt Vollmann.

Hoffen auf eine Reaktion

In einer längeren Videoanalyse hat der Trainer und sein Team der Mannschaft noch einmal jedes Tor und seine Entstehung gezeigt. „Das Video ist ein neutraler Beweis und ich hoffe, dass die Mannschaft ihre eigene Leistung reflektiert und am Wochenende die richtige Reaktion zeigt“, sagt Vollmann und fügt an: „Wir haben unter der Woche gut trainiert und die Basis gelegt.“ Personell hat der VfR Aalen weiter wenig Möglichkeiten etwas zu verändern. Ausfallen werden an diesem Samstag: Rico Preißinger (Bänderriss), Matthias Morys (Gelbsperre) und Maximilian Welzmüller (weiter krank). Zudem wird Sebastian Vasiliadis (Aufbautraining nach Pfeifferschem Drüsenfieber) definitiv noch „mindestens zwei Spiele fehlen“. „Ein Einsatz gegen Rostock ist ausgeschlossen. Er hat unglaublich viel Substanz verloren“, sagt Vollmann. Damit fehlt dem VfR Aalen nahezu das komplette Mittelfeld und der Torgarant aus den vergangenen Wochen. Der einzig verbliebene Defensivmann im Mittelfeld ist Daniel Stanese. „Um ihn herum gilt es jetzt eine schlagkräftige Truppe zu formen, die gegen Rostock bestehen kann. Das wird schwierig genug. Doch wir werden jetzt nicht lamentieren und mit den verbleibenden Spielern versuchen, das bestmögliche zu erreichen“, sagt Vollmann. Der Gegner aus Rostock rechnet sich trotz der jüngsten Negativerlebnisse (2:3-Niederlage gegen Paderborn) in der Englischen Woche noch Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga aus. „Dazu brauchen sie aber gegen uns die Punkte und daher rechne ich mit einer Mannschaft, die absolut auf Sieg spielt“, sagt Vollmann. Ohne Morys, Preißinger, Welzmüller und Vasiliadis startet der VfR in die Mission Wiedergutmachung. Ein schweres Unterfangen, das wohl nur mit der richtigen Einstellung und einer großen Portion Spielglück zu schaffen sein wird.