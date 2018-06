Frühstück der Kulturen auf dem Rötenberg

Rund 35 Personen sind zum Frühstück der Kulturen des Projektes „BIWAQ - Bunt. Charmant. Rötenberg.“ und des Integrationsteams der Stadt Aalen in den Treffpunkt Rötenberg gekommen. Dabei wurde ein Zeichen für das gute Zusammenleben wie auch den Zusammenhalt in Aalen gesetzt.

Mit dabei waren neben dem Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus!“ die Vereine Aakademie und Primus. Yasin Öztürk von Aakademie erzählte, wie die islamische Fastenzeit Ramadan in der Türkei begangen wird. Dann stellten mit einem Videobeitrag Bilal Cakal und Enes Yaman das Jugendmentoringprogramm von Primus vor. Seit 2016 beschäftigt sich der Verein Bildungsaktivitäten. Auch Angebote in den Bereichen Persönlichkeits- und Berufscoaching sowie Bildungs- und Elternberatung gehören zu den Aktivitäten. Zum Abschluss stellte Saskia Jürgens vom Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus!“ die Ziele und Aktivitäten des Bündnisses vor. Eine wichtige Aktivität sind die „Stammtischkämpfer-Seminare“, in denen sich das Bündnis mit Strategien beschäftigt, den Parolen der AfD und ihrer Anhänger Paroli zu bieten. Für Musik sorgte die Saz-Gruppe „Los Shaqirtos“ von Aakademie.