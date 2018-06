Frühjahrsbelebung erreicht Ostwürttemberg

„Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im April um 295 auf 9997 Personen reduziert. Damit liegen wir in diesem Jahr erstmals wieder unter der 10000er Marke. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes präsentiert sich im Berichtsmonat von ihrer positiven Seite. Im April fanden 958 Personen eine neue Arbeitsstelle. Das sind 11,1 Prozent mehr als noch im März. Die Arbeitslosenquote reduzierte sich im Agenturbezirk damit um 0,2 auf 4,1 Prozent. Gleichwohl ist die Zahl der Arbeitslosen um 223 Personen oder 2,3 Prozent höher als im April 2015“, so Elmar Zillert, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen.

„Erfreulich ist, dass im Berichtszeitraum alle Personengruppen unter den Arbeitslosen von der Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt profitieren und einen Rückgang verzeichnen konnten. Den zahlenmäßig stärksten Rückgang unter den Arbeitslosen mit 78 Personen verzeichnete die Personengruppe der Älteren ab 50 Jahre. Es lässt sich zunehmend erkennen, dass die Betriebe das Potenzial an Wissen und Erfahrung dieser Personengruppe – auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung – zu schätzen wissen. Mit unserem ausgebauten Beratungs- und Vermittlungsangebot für ältere Arbeitslose werden wir uns auch in den nächsten Monaten verstärkt um diese Personengruppe kümmern, da ihr Anteil an allen Arbeitslosen nach wie vor mit 37,9 Prozent am höchsten ist und auch um 3,2 Prozent über dem Landesdurchschnitt liegt“.

„Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hat im April ebenfalls die Menschen in der Grundsicherung erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich hier um 0,4 Prozent. Doch nach wie vor sind insgesamt 5210 Arbeitslose im Agenturbezirk auf Hartz IV-Leistungen angewiesen. Das entspricht einem Anteil an allen Arbeitslosen in Ostwürttemberg von 52,1 Prozent. Knapp die Hälfte dieser Personen ist bereits länger als ein Jahr arbeitslos und zählt damit zum Personenkreis der Langzeitarbeitslosen. Auch dieser Personenkreis steht weiterhin im Fokus unserer Integrationsarbeit “, so Zillert.

„Die Frühjahrsbelebung wirkte sich in den beiden Landkreisen etwas unterschiedlich auf die Arbeitslosenquote aus. Im Landkreis Heidenheim sank die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 5,6 Prozent. Im Ostalbkreis sank sie dagegen um 0,2 auf jetzt 3,5 Prozent. Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften ist in Ostwürttemberg nach wie vor sehr hoch. Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Aalen wurden im Berichtsmonat 1287 neue Stellen gemeldet. Das entspricht gegenüber dem Vormonat einem Plus von 76 Stellen oder 6,3 Prozent“, sagt Elmar Zillert.

