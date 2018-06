Frühgottesdienst wird gestrichen

Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerschaft der evangelischen Kirchengemeinde Aalen haben nach dem Weggang von Pfarrer Uwe Quast und dem Wegfall der halben Pfarrstelle Peter und Paul über die Frage der Gottesdienste mehrfach beraten und beschlossen, das gottesdienstliche Angebot in Peter und Paul aufrechtzuerhalten und nicht zu reduzieren. Dafür wird es den Frühgottesdienst in der Johanneskirche nicht mehr geben. Dieses Angebot erstreckte sich bislang auf die Zeit von Anfang Mai bis Ende August jeweils um 8 Uhr. Der Gottesdienst wurde in den vergangenen Jahren immer weniger besucht. Er wird somit in diesem Jahr erstmals nicht mehr stattfinden. Den Wochenschlussgottesdienst an jedem Samstag um 18.30 Uhr wird es jedoch weiterhin geben