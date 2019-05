Frühbarockes zum Muttertag ist am vergangenen Sonntag in der Villa Stützel (Ulmer Straße 116) auf dem Programm gestanden. Unter dem Titel „Tanti Auguri Barbara“ widmeten sich Robert Crowe (Sopran), Sandra Röddiger (Sopran), Sigrun Richter (Laute), Shen Ju Chang (Viola da Gamba) und Joachim Enders (Cembalo) der Komponistin Barabra Stozzi, deren Geburtstag sich in diesem Jahr zum 400. Mal jährt.