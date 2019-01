Früh im Jahr haben die Kulturfreunde Galgenberg ihr Bandpaket für die 18. Ausgabe des Galgenberg-Festivals geschnürt. Topact am Samstag, 3. August, ist die Band Los Lobos. Der Vorverkauf beginnt am 1. Februar.

Früh im Jahr haben die Kulturfreunde Galgenberg ihr Bandpaket für die 18. Ausgabe des Galgenberg-Festivals geschnürt. Dabei ist ihnen ein Coup gelungen. Topact am Samstag, 3. August, ist die Band Los Lobos. Die „Wölfe“ aus Los Angeles kommen für nur wenige Konzerte im Sommer nach Europa. Good Men Gone Band aus Stuttgart und die Riders Connection aus Berlin runden den Festivalsamstag ab. Der Vorverkauf beginnt am 1. Februar.

Die Band um die Masterminds David Hidalgo und Steve Berlin kommt nach Europa. 1973 zunächst als „Los Lobos Del Este De Los Ángeles“ gegründet, schaffte die Formation – nun als Los Lobos – Mitte der 1980er ihren Durchbruch, als Steve Berlin zur Band stieß. Bereits die LP „How Will the Wolf Survive?“ von 1985 ließ die Kritiker aufhorchen, ihren ersten Hit landeten die Wölfe 1987 mit „La Bamba“. Markenzeichen der Band, die über die Jahre fast ohne personelle Veränderungen auskam, ist die Mischung aus Blues, Folk, Rock'n'Roll und viel Latino-Einflüssen. Im Lauf ihrer Karriere arbeiteten Los Lobos mit T-Bone Burnett, mit Levon Helm von „The Band“ oder mit John Hiatt zusammen. 2004 erschien die Live-DVD „Live at the Fillmore“. 2013 gingen Los Lobos als Vorgruppe mit Neil Young auf Deutschland-Tournee. Im Sommer 2016 waren sie mit den North Mississippi Allstars und der Tedeschi Trucks Band in Nordamerika auf Tournee. Los Lobos, das sind die Gründungsmitglieder David Hidalgo (Gitarre, Gesang, Steelguitar, Akkordeon, Bass, Violine), Louie Pérez (Gitarre, Schlagzeug), Conrad Lozano (Gesang, Bass), César Rosas (Gesang, Gitarre, Mandoline) und Steve Berlin (Saxofon, Mundharmonika) und Enrique „Bugs“ Gonzalez (Schlagzeug, Perkussion).

Den Auftakt am Samstag macht das Quartett Good Men Gone Bad aus Stuttgart. Dr. J (Gesang), Sleepy Dee Handel (Gitarren), Timmy „The Kid“ Schreiner am Schlagzeug und J. Paul Zunker am Bass entführen das Galgenberg-Publikum tief hinein ins Mississippi-Delta. Schweißtreibender Blues, Soul, Funk und Rock'n'Roll mit viel Live-Energie sind versprochen. Welche Qualität die Band auf die Bühne bringt, das beweist die Zusammenarbeit unter anderem mit Rainer von Vielen und Thomas D. von den Fantastischen Vier. Infos: www.gmgb.de.

Riders Connection aus Berlin

Aus Berlin kommt die Riders Connection. Das Trio (Moritz Eickworth, Beatbox, Philipp Ressel, Gitarre, Gesang, Aleksej Solod, Bass) hat sich bei der Straßenmusik kennen gelernt und macht Reggae, Singer/Songwriter, Country, Folk, Techno in einem.

Den Freitagabend auf dem ehemaligen Gaskessel-Gelände muss man den Musikfans rund um Aalen nicht groß erklären: Die vereinseigene Band „DAS Vereinsorchester – Die Aalen-All-Stars“, knapp 30 Musiker aus allen möglichen Bands aus Aalen und drum herum um Bandchef Matthias Kehrle, hirnt bereits seit dem Schlussakkord des vergangenen Festivals im Supersommer 2018, was sie wohl im August 2019 bei der 18. Auflage auf die Bühne bringen wird. Die Fans sind gespannt.