Fröhliches Fest für eine tolle Dorfgemeinschaft

Alle zwei Jahre feiern die Fachsenfelder ihr großes Dorffest mit jeder Menge Gäste, auch aus den Nachbarorten und -gemeinden. Es ist eine ausgesprochen friedliche und fröhliche Feier gewesen, die am Samstagnachmittag mit dem Kinderfest begonnen hatte und dann in eine Groß-Hocketse mündete – passend zum Motto „Unser Fachsenfeld feiert unter den Kastanien.“

Am Freitagabend hatte das Fest begonnen, wie es sich gehört mit Musik. Zwei DJs legten für das vor allem junge Publikum auf. Der Samstag gehörte zunächst den kleinen Fachsenfeldern – die Schule und die Kindergärten hatten fröhliche Tänze aufgeführt, die gut zum Festplatz passten. Es ging um Bienen und Insekten, die hier leben. Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann hatte zuvor erklärt, es gebe für einen Bürgermeister kaum etwas Schöneres als ein Kinderfest zu eröffnen. Das sei eine „wunderbare Tradition“. Leider gebe es diese Tradition aber in der Kernstadt aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Solche Feste wie das Dorffest in Fachsenfeld seien wichtig, weil hier Dorfgemeinschaft erlebt werden könne.

Am Samstagabend hatte die Band „We“ aufgespielt, da war jede Menge los auf dem Festplatz. Dort hätte eigentlich auch am Sonntagmorgen der ökumenische Gottesdienst mit den Pfarrern Wolfgang Gokenbach und Hans-Dieter Retzbach stattfinden sollen. Wegen des Regens und der Wetteraussichten war der aber spontan ins Musikerheim verlegt worden. Am Sonntagnachmittag gab’s für die Kleinen unter anderem eine Hüpfburg und eine Spielstraße der Feuerwehr.

Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch ist mit dem fröhlichen und völlig friedlichen Dorffest voll zufrieden. Besonders schön sei es gewesen, zu sehen, wie sich Menschen treffen, die in Fachsenfeld wohnen, sich aber gar nicht oder kaum kennen. Deshalb sei dieses Fest so wichtig, weil es Menschen zusammenbringt und die Gemeinschaft zusammenwächst und immer stärker wird. Besonders schön sei auch die Atmosphäre auf dem Festplatz unter den Bäumen – „wie in einem richtigen Biergarten“. Deshalb verzichte man auch bewusst auf ein Zelt.