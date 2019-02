Fröhliche Narrenmesse in Unterkochen

Unter dem Leitgedanken „Mein Gott schenkt mir Freude“ ist am Sonntag die Narrenmesse in der Marienwallfahrtskirche Unterkochen gestanden. Schon beim Einzug von über 100 Aktiven der Narrenzunft Bärenfanger mit Fanfarenzug (Bild), Gardemädchen, Hästrägern und Kanonieren war diese Freude spürbar. Pfarrer Hermann Knoblauch verwies auf die langjährige Tradition der Narrenmesse in Unterkochen und wünschte, dass das Leben von der Gegenwart Gottes durchdrungen werde. In seiner Predigt reimte er: „Kommt es in der Kirche auf Leben an, muss Gott stehen ganz oben dran.“ Der Gottesdienst wurde von der Gruppe „Exodus“ aus Dorfmerkingen sehr lebendig musikalisch gestaltet. Beim abschließenden „Heaven is a wonderful Place“ klatschten alle Gläubigen fröhlich mit.