Fröhliche Kinderparty auf dem Sparkassenplatz

Ein toller Erfolg ist das Familienfest „Aalen feiert auf dem Sparkassenplatz“ am Samstag gewesen. Hunderte Kinder tanzten hier begeistert gemeinsam mit der Kika-TV-Moderatorin Singa Gätgens und der Gruppe TanzAlarm mit. Mit der Spielerpräsentation des VfR Aalen am frühen Nachmittag kam dann trotz eines Regenschauers Fußball-Stimmung auf. Der VfR holte dazu seinen kompletten Kader auf die Bühne, danach verwandelte sich der Sparkassenplatz wieder in ein Public-Viewing-Areal zur Übertragung des Spiels um den dritten WM-Platz.

Ohne Frage: Es wurde beim Familienfest auf dem Sparkassenplatz richtig viel geboten. Gleich an acht Stationen gab’s zum Beispiel ein Kinderschminken. Die Schmink-Künstlerinnen hatten trotzdem jede Menge zu tun; der Andrang war gewaltig. Außerdem gab es Hüpfburgen, ein Bungee-Trampolin und weitere Attraktionen für Kinder. In der Bastelecke der Jugendkunstschule der VHS Schwäbisch Gmünd etwa konnten Kinder ein individuelles Sparschwein unter Anleitung der Dozenten fertigen.

Bei bestem Wetter war das Bühnenprogramm mit den Lightning Cheerleadern des TSV Wasseralfingen vor der Aalener Sparkassen-Hauptstelle gestartet. Begeistert hatten die Kinder den Fernsehstar gefeiert, zu dem sich auch der Sänger der KiKa-Sendung „Dein Song“, Patrick Hänger aus Heubach, gesellt hatte. Die Bühne „rockten“ auch der Hip-Hop-Tänzer Clemens der Tanzschule Rühl, die Ballett-Kinder des DJK Wasseralfingen und die Schüler der sechsten Klasse der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen. Die kleinen Gäste hatten sich als außerordentlich vergnügt und tanzfreudig entpuppt und hingen einer Traube gleich an Singa Gätgens, die seit 1997 beim KiKa moderiert und mit ihrer lockeren Art die Kinder in ihren Bann zieht.

Das bunte, fröhliche Gewusel fasste Sparkassen-Vorstandsmitglied Dr. Christof Morawitz dann auch so zusammen: „Es ist schön, gemeinsam am Sparkassenplatz ein buntes Fest mit Vereinen, Schulen und Tanzgruppen zu feiern.“