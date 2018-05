Fotowettbewerb: Flüsse in Europa - Europa im Fluss

2019 gibt es wieder einen Europa-Kalender des EuroPoint Ostalb. Die Suche nach interessanten Bildern, die zum Motto „Flüsse in Europa - Europa im Fluss“ passen, beginnt jetzt. Alle Hobbyfotografinnen und -fotografen sind zur Teilnahme aufgerufen.

Flüsse sind seit jeher Lebensadern für Mensch und Tier, an denen Dörfer und Städte entstanden sind. Sie sind das verbindende Element ganzer Regionen oder Länder und stehen dabei auch für kontinuierliche Veränderung. Aus Anlass der Remstal Gartenschau 2019 will der EuroPoint Ostalb Flüsse in ganz Europa in den Fokus nehmen. Die 12 interessantesten Motive werden in den Europa-Kalender 2019 des EuroPoint Ostalb aufgenommen. Einsendeschluss für die Bilder ist der 17. September 2018.

Bilder aus der Europäischen Union

Zugelassen werden alle Bilder, die in einem der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgenommen wurden. Pro Teilnehmer/in können bis zu fünf Digitalbilder eingesandt werden. Alle Bilddateien sind mit Namen der/des Fotografierenden, Land/Ort der Aufnahme und genauer Bezeichnung des Flusses/Motivs zu kennzeichnen. Die Bilder können per E-Mail an info@europoint-ostalb.de unter Angabe der Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail) gesendet werden. Die maximal mögliche Größe des Datei-Anhangs beträgt 10 MB pro E-Mail. Die Bilder sind daher gegebenenfalls auf mehrere E-Mails verteilt an den EuroPoint Ostalb zu senden.

Alle Einsender/innen der für den Kalender ausgewählten Bilder erhalten ein europäisches Überraschungsgeschenk für die nächste Reise. Außerdem wird unter den Fotografierenden der Gewinnerbilder ein Rundflug für bis zu drei Personen ab dem Flugplatz Ellwangen-Erpfental verlost. Mit etwas Glück und der freundlichen Unterstützung der Kreissparkasse Ost-talb kann ein Stück Europa von oben erlebt werden.