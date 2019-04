Foto-Ausstellung: Holi-Szenen aus Kathmandu

„Holi-Szenen aus Kathmandu 2018“ heißt die aktuelle Nepal-Ausstellung des Aalener Fotografen Peter Schlipf, die im Aalener Café Samocca bis Juni zu sehen ist. Wer ans Hindu-Frühlingsfest Holi in Indien denkt, sieht riesige Wolken aus farbigem Pulver vor sich. In Nepal, dessen Bevölkerung zu 75 Pozent hinduistischen Glaubens ist, wird ebenfalls Holi gefeiert, „allerdings nicht ganz so verrückt wie in Indien“, erzählt Fotograf Schlipf. Seine Bilder zeigen deshalb Nepals eigene Art, dieses Fest zu feiern. Auf den ersten Blick erscheint das nicht weniger wild. Schlipfs Bilder sind überwiegend in Thamel, einem Stadtteil von Kathmandu, im März 2018 aufgenommen, wo Schlipf bei nepalesischen Freunden im Café Artmandu zu Gast war. Ob es in Thamel wirklich weniger verrückt zugeht, kann der Betrachter nach Ansicht der Bilder selbst entscheiden. Schlipfs Bilder waren im vergangenen Jahr auch schon im Café Artmandu zu sehen. Foto: Peter Schlipf