„Forum Junge Künstler“ feiert Premiere

Am Mittwoch, 4. Januar 2023, feiert die neu ins Leben gerufene Konzertreihe „Forum Junge Künstler“ mit einem Konzert um 19.30 Uhr in der Stadthalle Aalen Premiere. Der im Jahr 2005 gegründete Verein „Neurochirurgische Hilfe Indien“ bietet mit diesem neuen Format aufstrebenden professionellen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, ihr Können zu präsentieren.

Den Beginn machen mit Susanna De Secondi, Leander Brune, Elias Opferkuch und Matteo Weber eine Pianistin und drei Pianisten, die sich in unterschiedlichen Phasen ihres klassischen Klavierstudiums befinden und allesamt bereits mit zahlreichen Preisen bei nationalen und internationalen Klavierwettbewerben ausgezeichnet wurden. Unter dem Titel „40 Finger Tastenreich“ erklingt solistische Klaviermusik diverser Epochen, voller Emotionen und Facetten, ausdrucksstark, innig, hoch virtuos.

Als Schirmherr für das erste Benefizkonzert konnte der Aalener Oberbürgermeister Frederick Brütting gewonnen werden. Den Erlös des Konzerts investiert der Verein „Neurochirurgische Hilfe Indien“ in die Anschaffung eines Neuroendoskops, welches in die Millionenstadt Pune in Indien geschickt werden soll. Seit vielen Jahren unterstützt der Verein dort die Arbeit des renommierten Neurochirurgen Jayadev Panchawagh, der mittellose Patienten unentgeltlich operiert.