„Folgen erst spürbar, wenn es zu spät ist“

Im Anschluss an die Vorstellung von „Get back – ein britischern Liederabend“ ist Wolfgang Palm, Geschäftsführender Gesellschafter der Papierfabrik Palm, im Rahmen der Gesprächsreihe „Theater trifft...“ zu Gast am Aalener Stadttheater gewesen. Er schilderte seine Sicht auf die Entwicklungen in Großbritannien.

Dass es noch eine Abstimmung über den Verbleib in der EU geben werde, hält Palm für unrealistisch. „Die Folgen des Brexit werden erst spürbar sein, wenn es schon zu spät ist“, glaubt der Gesellschafter der Papierfabrik Palm, die einen ihrer Standorte auch in Großbritannien, an der Küste in Norfolk, hat.

Dass sich die Mehrheit der Briten im Juni 2016 gegen einen Verbleib in der EU entschieden habe, sei einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren geschuldet. Die Vorschriften der EU seien vielen Menschen bereits davor ein Dorn im Auge gewesen. Zudem habe beispielsweise die Einwanderung polnischer Bürger nach dem EU-Beitritt der Polen 2004 bei den Briten einen „Schock“ hinterlassen. Die schlecht ausgebildeten, britischen Handwerker konnten nicht mit den besser ausgebildeten polnischen Facharbeitern mithalten, was in der Bevölkerung auf Unmut stieß. Politiker wie Boris Johnson würden es schaffen, gewisse Stimmungen bei der Bevölkerung zu erzeugen. Besonders in den ländlichen Gebieten, in denen die Menschen kaum mit Touristen in Berührung kämen, haben zwei Drittel der Menschen für den Brexit gestimmt.

Die Figuren in „Get back“ setzen ihre letzte Hoffnung auf die Queen, die sie davon überzeugen wollen, das Ruder herumzureißen. Palm hat die Queen persönlich kennengelernt. Das Schloss, in dem die Queen ihre Weihnachtszeit verbringt, ist nur eine Viertelstunde vom Fabrikstandort entfernt. „Die Queen ist kompetent und nett“, schildert Palm seine erste Begegnung mit der Queen, die einer Einladung in die Papierfabrik gefolgt war. Der Grund, warum die Queen zu den aktuellen Entwicklungen keine Stellung beziehe, sei dem Umstand geschuldet, dass sie nach der Verfassung lebe und es ihr dadurch verwehrt sei, ihre Meinung öffentlich zu äußern. So sei auch der Text ihrer Parlamentsrede vom Ministerpräsidenten vorgegeben. Deshalb könne man nur Vermutungen anstellen, wie die Queen tatsächlich zu den aktuellen politischen Entwicklungen steht.