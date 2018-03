Fokussiert bleiben

Aalen (an) - Die Handballer der HG Aalen/Wasseralfingen bestreiten an diesem Samstag (20.30 Uhr) in der Aalener Karl-Weiland-Halle ihr drittes Heimspiel in Folge. Sie treffen diesmal auf die Reserve des Württembergligisten HSG Winzingen/Wissgoldingen/Donzdorf.

Der Bezirksligaabsteiger hat sich die Saison in der Bezirksklasse sicher anders vorgestellt. Nach recht erfolgreichem Auftakt, ging es immer weiter abwärts und so stehen die Jungs um Lasse Roessler momentan mit 13:19 Punkten nur auf dem neunten Tabellenplatz.

Das wiederum heißt, sie können sich noch nicht sicher sein, den Klassenerhalt schon geschafft zu haben. Genau darin liegt auch die Gefahr für die Handballgemeinschaft aus Aalen/Wasseralfingen. Die Jungs von Roland Kraft und Gerhard Bleier belegen im Augenblick souverän den ersten Platz in der Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf ein Verfolger-Trio. Diesen Platz ganz oben und diesen Vorsprung gilt es an diesem Samstag unbedingt zu verteidigen.

Selbstvertrauen nach vier Siegen in Folge ist immens groß

Nach zuletzt vier Siegen in Folge hat die Mannschaft der HG Aalen/Wasseralfingen großes Selbstvertrauen getankt, aber sie wissen auch, dass man am Samstag auf einen ausgebufften Gegner treffen wird, bei dem einige Spieler schon höherklassige Erfahrung gesammelt haben.

Allerdings wird man auf Seiten der Handballgemeinschaft, versuchen wie auch schon in den vorangegangenen Spielen aus einer guten Abwehr mit viel Tempo das Spiel zu bestreiten.