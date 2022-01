Förderpreis der Familie-Brucklacher-Stiftung geht an Maximilian Lanz

Der Förderpreis der Familie-Brucklacher-Stiftung ist zum zweiten Mal an einen Master-Absolventen der Hochschule Aalen verliehen worden. Die Stiftungsvorsitzende Cornelia Brucklacher übergab den mit 1500 Euro dotierten Förderpreis an Maximilian Lanz.

Im Rahmen seiner Masterthesis im Studiengang Maschinenbau und Werkstofftechnik ist es ihm gelungen, neuartige Prüf- und Messverfahren für magnetische Bauteile zu entwickeln. Damit wird erstmals die qualitative Prüfung der Komponenten in Elektromotoren möglich, die beispielsweise im Bereich der Stromerzeugung, dem Maschinenbau oder in der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Die Feierstunde fand coronabedingt in kleinem Rahmen, im Präsentationszentrum der Firma Leitz in Oberkochen statt.

Cornelia Brucklacher nahm zum Auftakt Bezug auf die Ziele des Förderpreises und machte deutlich, dass „Nachhaltigkeit, Klimaschutz und effiziente Nutzung von Ressourcen wesentliche Anforderungen sind, an denen sich die Zukunftsfähigkeit technischer Entwicklungen messen lassen muss. Für den mittelständisch geprägten Maschinenbau, der in der Regel nur über begrenzte Ressourcen und Forschungskapazitäten verfügt, stellen derartige Entwicklungen eine besondere Herausforderung dar.“ Vor diesem Hintergrund habe sich die Stiftung entschieden, an der Hochschule Aalen einen jährlichen Preis auszuloben, bei dem Abschlussarbeiten eingereicht werden können, deren Forschungsergebnisse dazu beitragen, derartige Herausforderungen zu lösen und einen eindeutigen Mehrwert bieten.

Hochschulrektor Gerhard Schneider betonte die „wichtige Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschung und Wirtschaft, die in Stiftungspreisen wie diesem hervorragend zum Ausdruck kommt.“ Er dankte er den Stiftungsvorständen für das Vertrauen und für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Firma Leitz.

Mit einer kurzweiligen Laudatio auf den Preisträger gab die betreuende Professorin Dagmar Goll Einblicke in dessen Werdegang und seine Forschungstätigkeit im Verlauf seiner Masterthesis. Vorausschauend auf die praktische Anwendbarkeit, bezeichnete sie seine Forschungsergebnisse als „wichtigen Beitrag für alle Industrien, die elektromagnetische Bauteile herstellen oder verarbeiten“.

Im Rahmen seiner Master-Arbeit entwickelte der Preisträger sogenannte „Magnetic-Response-Verfahren“, die es erstmals ermöglichen, Bestandteile von Elektromotoren auf ihre qualitativen Eigenschaften hin zu prüfen. Mit Hilfe des neuen Messverfahrens ist es somit möglich, bereits anhand der geprüften Bauteile zu erkennen, ob beispielsweise Elektromotoren ihren angestrebten Wirkungsgrad, also die maximale Energieausbeute, überhaupt erreichen.

Die Jury bestand aus Professor Markus Merkel, Studiendekan im Studiengang Produktentwicklung und Fertigung der Hochschule Aalen,Georg Hanrath, Geschäftsführer der Firma Leitz Oberkochen und für den gesamten technischen Bereich verantwortlich, Andreas Kisselbach, Leiter Forschung und Entwicklung bei Leitz, sowie der Stiftungsvorsitzenden Cornelia Brucklacher.

Preisträger Maximilian Lanz dankte der Stiftung, der Jury und seinen Betreuern.