Fluthelfer aus Ellwangen und Aalen sind wohlbehalten zurück

18 Feuerwehrleute sind jetzt von ihrem viertägigen Hilfseinsatz im Flutkatastrophengebiet im Westen Deutschlands zurückgekehrt. Die Mitglieder des Hochwasserzuges, zusammengestellt aus Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Aalen und Ellwangen, waren am Samstagmorgen mit fünf Fahrzeugen zur Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal aufgebrochen, von wo es dann mit weiteren Kräften im Verband weiterging in Richtung Krisengebiet.

Am Einsatzort Sinzig an der Ahr wurden die Helfer von der Ostalb in die jeweiligen Einsatzabschnitte eingeteilt. Da die Flut alle Brücken im Ort weggespült hatte, mussten täglich lange Anfahrtswege bis zum Einsatzort in Kauf genommen werden. „Wir haben den Flutopfern bei den Aufräumarbeiten geholfen, Keller leer geräumt und bei der Wiederherstellung der Strom- und Wasserversorgung unterstützt“, berichtet Robert Haag von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen vom Einsatz.

Bei ihrer Einfahrt in den Hof des Aalener Rettungszentrums wurden die Rückkehrer von Landrat Dr. Bläse und Kreisbrandmeister Otto Feil sowie den Bürgermeistern Wolfgang Steidle und Volker Grab erwartet. Bläse und Feil dankten den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und ihre Hilfsbereitschaft und lobten die länderübergreifend gute Zusammenarbeit im Katastrophenfall.

Vor dem wohlverdienten Vesper in die Fahrzeughalle ging, dankte der Erste Bürgermeister der Stadt Aale,n Wolfgang Steidle, den Einsatzkräften des Hochwasserzugs. Angesichts der schlimmen Zerstörungen und der vielen Opfer sei es ein besonders belastender Einsatz gewesen, das Erlebte müsse erst verarbeitet werden. „Sie haben den Betroffenen ein Stück Normalität zurückgegeben.“