Flurputzete: „In Sachen Müll sind wir auf einem guten Weg“

Auch die diesjährige Aalener Flurputzete fällt aus. Im vergangenen Jahr war sie mit Beginn der Corona-Pandemie abgesagt worden. Normalerweise ziehen viele Hunderte Kinder, Schüler, Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche durch Flur, Stadt und Wälder um illegal entsorgten Müll zu entsorgen. Markus Lehmann fragte bei der neuen Leiterin des Ordnungsamtes, Ulrike Ebert, nach.

Wie macht sich denn das Fehlen der freiwilligen Müllsammler im Stadtgebiet bemerkbar?

Das zeigt sich vor allem im Außenbereich, besonders an Orten, die nicht so frequentiert sind. Dort fehlt die gesellschaftliche Kontrolle und dann findet sich Müll, der teilweise schon länger dort entsorgt wurde.

Und natürlich macht sich auch die fehlende Öffentlichkeitswirkung bemerkbar. Die vielen Teilnehmenden und die Resonanz auf die Flurputzete sorgen in jedem Jahr doch dafür, dass das Thema illegale Müllentsorgung und was man dagegen tun kann, diskutiert wird und generell wird dann dem Umweltgedanken mehr Aufmerksamkeit eingeräumt.

Wer entsorgt denn nun den illegalen Müll?

Innerhalb der Stadt der städtische Bauhof und im Außenbereich die GOA. Wir haben eine Müll-Hotline geschaltet, da können illegale Müllablagerungen gemeldet werden. Und wir haben die städtischen Müllbeauftragten, sogenannte „Müllsheriffs“, die entsprechenden Hinweisen nachgehen und Müllsünder ermitteln und gegebenenfalls mit Verwarnungen oder Bußgeldern belegen. Wir sind da in den vergangenen Jahren schon ganz erfolgreich unterwegs, wie die Statistik zeigt. Auch bei der GOA gibt es Abfallkümmerer, die kontaktiert werden können.

Und zudem sind wir auf die Mithilfe eines jeden Straßenanliegers angewiesen, die uns gemäß der Räum- und Streupflichtsatzung unterstützen und die Flächen rund um das eigene Grundstück regelmäßig reinigen und sauber halten.

Gibt es eine Tendenz beim Müllproblem?

Insgesamt sind wir unter anderem mit der Aktion Sauberes Aalen, dem Einsatz unserer „Müllsheriffs“ sowie der geschalteten Müll-Hotline auf einem sehr guten Weg. Auch wenn wir das Thema Müll sicherlich nicht ganz auflösen können, schaffen wir mit den Aktionen zunehmend mehr Bewusstsein und Sensibilität. Neben den Müllsheriffs und den ehrenamtlichen Müllpaten hilft auch die durch die öffentlichkeitswirksamen Aktionen geschaffene gesellschaftliche Kontrolle, um illegale Müllablagerungen zu verhindern.

Aktuell sind die vielen achtlos weggeworfenen To-Go-Verpackungen für Lebensmittel ein Thema, das wir gemeinsam mit den Gastronomen lösen möchten.

Können Freiwillige trotzdem eine Art kleine Flurputzete durchführen?

Natürlich freuen wir uns über jede fleißige Hand, die uns hilft unsere Stadt sauber zu halten. Freiwillige können sich bei der GOA ehrenamtlich als Müllpate engagieren und sich in bestimmten Gebieten oder einzelnen Straßen für ein sauberes Umfeld einsetzen. Alle hierzu nötigen Arbeitsmittel und Tipps erhalten die Helfer von den Abfallkümmerern der GOA. Vielleicht schaffen wir es ja so, dass an ganz vielen Stellen in Aalen coronakonforme „kleine Flurputzete“ stattfinden und wir damit eine große Wirkung für Aalen erreichen.