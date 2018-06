Flurneuordnung ist auch im Dorf möglich

Flurneuordnung als Instrument zur dörflichen Innenentwicklung? Unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert das. Und zum ersten Mal will das der Geschäftsbereich Geoinformation und Landentwicklung des Ostalbkreises jetzt in der Ellwanger Ortschaft Pfahlheim ausprobieren, wie dessen Leiter Jürgen Eisenmann dem Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung erläutert hat. Und damit für spitze Ohren bei so manchem der Bürgermeister in der Runde gesorgt hat.

Man dürfe mit einem Flurneuordnungsverfahren natürlich keine Stadtentwicklung betreiben, sagte Eisenmann, hielt aber dessen Instrumentarium vor allem innerhalb von dörflichen Lagen für durchaus anwendbar, wenn es zum Beispiel um Dinge wie Grundstücksoptimierungen oder Grenzanpassungen gehe. Ein Hauptaspekt bei solchen Ortsverfahren sei die Erschließung von Potenzialen, die nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Grundstücke für die innerörtliche Entwicklung bieten.

Heidenheim wird mit betreut

Arbeit hat Eisenmanns Geschäftsbereich, wie er und Landrat Klaus Pavel erläuterten, derzeit reichlich. Aktuell werden 14 laufende Flurneuordnungsverfahren bearbeitet, zwei davon im Landkreis Heidenheim, für den der Ostalbkreis bei der Flurneuordnung mit zuständig ist. Die Gesamtfläche der laufenden Verfahren im Ostalbkreis beträgt rund 14 000 Hektar, das sind 9,3 Prozent der gesamten Kreisfläche von 151 200 Hektar. Rund 4000 Grundstückseigentümer sind von den aktuellen Verfahren betroffen. Dabei werden rund 43 Millionen Euro investiert, der Zuschussanteil vom Land liegt dabei bei 31 Millionen Euro oder 72 Prozent. Eine komfortable Situation, wie Pavel anmerkte.

Die Flurneuordnung, so sagte Pavel, sei einer der Geschäftsbereiche, die still und heimlich riesige Umsätze und eine immense Arbeit machten, von der breiten Öffentlichkeit aber oftmals kaum bemerkt würden. Dabei seien gerade dort, wo die Landwirtschaft noch stark sei wie auf der Ostalb, die Landwirte darauf angewiesen, „dass wir aus kleinen Grundstücken große machen“. Solch gewaltige zusammenhängende Flächen wie in Nord- und Ostdeutschland indes könne man dabei aber hier nicht gewinnen.

Eisenmann verwies darauf, dass eine Flurneuordnung am Ende den Landwirten eine Zeit- und Kostenersparnis von durchschnittlich 20 Prozent bringe. Und darauf, dass auch große Straßenbaumaßnahmen wie die Ortsumfahrung Mögglingen oder der Radwegebau zwischen Ellwangen und Rosenberg ohne Flurneuordnung gar nicht mehr möglich wären. „Niemand würde sonst etwas hergeben“, so Eisenmann. Schließlich erwähnte der Geschäftsbereichsleiter auch den ökologischen Aspekt. Viele ökologische Maßnahmen seien heute in Flurneuordnungsverfahren eingebunden, wie er an Beispielen entlang der Sechta verdeutlichte. Und wieder aktuell werde die Unterstützung des ländlichen Wegebaus durch die Flurneuordnung. Ein Beispiel dafür sei die neu entstehende Wegeverbindung zwischen Essingen und Dauerwang.

Pavel dankt Teilnehmern

Landrat Pavel sagte, für die Teilnehmer sprich die Grundstückseigentümer sei eine Flurneuordnung „a Riesag’schäft“, vor allem dann, wenn sie sich auch noch ehrenamtlich im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft engagierten.

Ein großes Problem, so sagten Pavel und Eisenmann schließlich, sei, genügend Personal für den Geschäftsbereich zu finden. Weniger bei den Vermessungstechnikern, die der Ostalbkreis selber ausbilde, dafür aber bei den Vermessungsingenieuren, die nach dem Studium lukrativer bezahlte Stellen in der freien Wirtschaft vorziehen würden.