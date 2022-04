Flügelflitzer vom 1. FC Heidenheim bei Schalke 04 im Fokus

Tobias Mohr ist in dieser Saison der Top-Scorer beim 1. FC Heidenheim. Sieben Tore, sieben Vorlagen – und ziemlich schnell ist der Linkaußen auch noch. Nicht verwunderlich, dass sich solch ein Mann in den Fokus anderer Vereine gespielt hat. Laut „BILD“ soll Zweitliga-Konkurrent Schalke 04 an Mohr interessiert sein.

Der 26-jährige gebürtige Aachener hat allerdings noch einen Vertrag beim FCH bis 2023 – und würde eine Ablösesumme kosten. Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ bei 1,1 Millionen Euro. Mohr wechselte im Winter 2020 vom damaligen Zweitliga-Konkurrenten Greuther Fürth nach Heidenheim. Beim FCH spielte sich der Flügelflitzer besonders in dieser Saison in den Vordergrund und kam in allen 31 Spielen zum Einsatz.