Flüchtlingscamps in Hatay: „Hier wächst eine verlorene Generation heran“

Vor elf Jahren hat in Syrien der Krieg begonnen. Seitdem sind zahlreiche Menschen sowohl nach Europa als auch in die angrenzende Türkei geflohen. Dort leben immer diese zum Teil immer noch in Flüchtlingscamps. Auch die Region Hatay, in der die Partnerstadt Antakya der Stadt Aalen liegt, hat zahlreiche Flüchtlinge aufgenommen. Da sich die Lage der Menschen dort immer weiter zuspitzt, haben sich Oberbürgermeister Lütfü Savas und Aalens ehemaliger Oberbürgermeister Thilo Rentschler an die deutsche Bundesregierung gewandt. Anja Lutz hat mit Thilo Rentschler gesprochen.

An wen genau haben Sie sich gewandt?

An Andreas Stoch, Mitglied im Landes- und Bundesvorstand der SPD und Michael Roth (SPD), Staatsminister der letzten Regierung und jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er koordiniert die außenpolitischen Vorhaben. Lütfü Savas und ich hatten vor rund drei Jahren schon einmal einen Brief an den damaligen Bundesaußenminister Heiko Maas geschrieben, als Deutschland noch den Vorsitz im UN-Gremium hatte.

Wie ist die Situation in Hatay?

In der Umgebung der Stadt Antakya leben etwa 500 000 Flüchtlinge, in der gesamten Provinz mit etwa 1,7 Millionen Einwohnern geschätzt doppelt soviele. Weitere Hunderttausende vegetieren seit Jahren in den Flüchtlingscamps auf dem angrenzenden syrischen Staatsgebiet. Hier wächst eine verlorene Generation heran, die nur Vertreibung erlebt hat. Die Situation gerät immer mehr unter Druck. Savas macht sich große Sorgen, wie sich die Anzahl der in Not lebenden Menschen entwickelt. Denn es gibt eine immer größere werdende Anzahl an Syrern, die keinen Beruf erlernt hat. Kriminalität, Arbeits- und Perspektivlosigkeit wachsen.

Man muss Akzeptanz für Hilfs- und Integrationsmaßnahmen haben und Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn diese in der Türkei schwindet, dann machen sich diese Menschen wieder auf den Weg über die Fluchtrouten nach Europa. Savas hat Recht, wenn wer sagt, das Thema muss wieder auf die Tagesordnung der Weltgemeinschaft. Steter Tropfen höhlt hier den Stein.

Was soll passieren?

Wir wollen, dass Savas die Möglichkeit bekommt, seine Sicht der Dinge und Erfahrungen vor dem Auswärtigen Ausschuss zu schildern. Er ist der Metropol-OB. Die syrische Grenze geht zwar noch darüber hinaus, aber er hat einen großen Teil davon in seiner unmittelbaren Verantwortung. Zudem ist er jetzt seit 13 Jahren Oberbürgermeister, 11 Jahre davon war Krieg. Somit war er etwa 90 Prozent seiner Amtszeit mit dem Thema konfrontiert.

Deutschland und Europa haben sich hier bisher weitestgehend neutral verhalten. Wenn nicht Europa, wer dann? Hier muss die Voraussetzung für den Frieden geschaffen werden, damit ein Wiederaufbau möglich werden kann, um den Menschen eine Rückkehrperspektive zu schaffen

Gab es schon eine Antwort aus Berlin?

Nein, bisher nicht. Mir ist klar, dass im Moment die komplette Aufmerksamkeit in Osteuropa und in der Auseinandersetzung mit Putin steckt. Wir haben die erste Initiative in dieser Frage ergriffen, als noch niemand an einen Konflikt in der Ukraine dachte. Trotzdem darf man die Flüchtlingsfrage in Syrien und der Türkei nicht aus den Augen verlieren. Eine stabile Türkei war der Bundesregierung für den Zusammenhalt in Europa immer wichtig.