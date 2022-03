Ab Montag beginnt Registrierung von Geflüchteten

Für Personen, die in den 39 kreisangehörigen Kommunen wohnen, steht für Fragen zum Aufenthaltstitel der Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung des Landratsamts Ostalbkreis unter Telefon 07171 / 32-4209 und 07361 / 503-1552 oder per E-Mail an auslaenderbehoerde@ostalbkreis.de zur Verfügung.

Diesen Freitag, 25. März, sind bei den Einwohnermeldeämtern der 42 Städte und Gemeinden im Ostalbkreis insgesamt 1395 aus der Ukraine Geflüchtete gemeldet gewesen. Weitere rund 500 leben derzeit in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen.

Darüber hat Landrat Joachim Bläse informiert und gleichzeitig angekündigt, dass ab Mitte nächster Woche die Registrierung von Ukraine-Flüchtlingen, die in den 39 kreisangehörigen Kommunen wohnen, im Aalener Landratsamt startet. Momentan sind dies 915 Personen.

Menschen aus der Ukraine erreichen den Ostalbkreis über verschiedene Wege.

Offizielle Erstanlaufstelle für alle, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, ist die LEA. Falls Geflüchtete aus der Ukraine jedoch direkt vor Ort in einer Stadt oder Gemeinde ankommen sollten und Wohnraum benötigen, können sie sich auch direkt an die dortigen Rathäuser wenden. Ist in der jeweiligen Kommune kein Wohnraum vorhanden, so klärt die Stadt oder Gemeinde die Frage der Unterbringung in Abstimmung mit dem Landratsamt.

Wie ist die Versorgung mit Wohnraum?

„Wir suchen weiterhin Wohnraum“, so der Landrat. Wer Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail an wohnraum-ukraine@ostalbkreis.de melden. Auf der Internetseite www.ostalbkreis.de gibt es eine Checkliste zum Download, die ausgefüllt ans Landratsamt gerschickt werden sollte.

Bislang hat das Landratsamt 88 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Wohnraum in den Gemeinden vermitteln können. Anfang kommender Woche werden weitere rund 30 Personen folgen. Direkt aus der LEA in eine Gemeinschaftsunterkunft des Kreises umziehen konnten inzwischen 61 Personen.

Wie viele Gemeinschaftsunterkünfte stehen zur Verfügung?

Momentan verfügt der Ostalbkreis über Gemeinschaftsunterkünfte in Aalen und in Schwäbisch Gmünd. Außerdem hat der DRK-Kreisverband Aalen dem Landkreis das ehemalige Pflegewohnheim in Bopfingen zur Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft überlassen, wo ebenfalls bereits Geflüchtete untergebracht werden konnten.

Weitere Kapazitäten stehen momentan in der Schwäbisch Gmünder Werrenwiesenstraße bereit, im Auf- oder Ausbau sind eine Containeranlage in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ulmer Straße in Aalen, das Tagungshaus im Kloster Neresheim, das Kloster Kirchheim und eine Containeranlage in der Schwäbisch Gmünder Benzholzstraße.

„Und für den Fall, dass kurzfristig Unterbringungsbedarf besteht, ist die Notunterkunft im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Bosch in Schwäbisch Gmünd in der Lorcher Straße inzwischen einsatzbereit“, erklärt Bläse.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Bläse bittet alle aus der Ukraine Geflüchtete, die privat in den Kommunen untergekommen sind, sich so schnell wie möglich auf den Rathäusern anzumelden. „Die einwohnerrechtliche Meldung ist für uns, aber auch für Sie wichtig“, erklärt der Landrat. „Damit tun Sie den ersten Schritt hin zu staatlicher Unterstützung und Integration ins tägliche Leben.“

Wer wird ab Montag registriert?

Die Ausländerbehörde des Landratsamts startet kommenden Mittwoch mit erkennungsdienstlicher Erfassung. Über die jeweilige Gemeindeverwaltung erhalten Geflüchtete vom Landratsamt dazu Termine für die Registrierung. Die Einladung erfolgt in der Reihenfolge des Anmeldedatums beim Rathaus.

„Eine Registrierung erfolgt für alle geflüchteten Personen, auch für die Kinder. Es werden die persönlichen Daten erfasst sowie Fingerabdrücke und es wird ein Lichtbild aufgenommen. Bei Kindern unter 14 Jahren entfällt die Abnahme der Fingerabdrücke“, informiert Ute Girrulat, Leiterin des Geschäftsbereichs Sicherheit und Ordnung, wo die Ausländerbehörde im Landratsamt angesiedelt ist.

Zum Registrierungstermin müssen alle verfügbaren Identitätsdokumente wie Reisepässe, Heiratsurkunden, Geburtsurkunden oder Ähnliches mitgebracht werden. „Wir fertigen eine Kopie der Dokumente für unsere Akten, die Originaldokumente werden nicht einbehalten“, erläutert Girrulat. Weiter sollte möglichst eine Begleitperson als Übersetzer mitkommen.

Beim Registrierungstermin können auch die Anträge für die Aufenthaltserlaubnis abgegeben werden, sofern sie noch nicht an das Landratsamt geschickt wurden. Sollte jemand noch keinen Antrag ausgefüllt haben, wird dieser beim Registrierungstermin ausgehändigt.

Informationen zur Corona-Impfung werden in ukrainischer Sprache beim Registrierungstermin ebenfalls ausgehändigt.

Können aus der Ukraine Geflüchtete arbeiten?

Wer eine Erwerbstätigkeit aufnehmen möchte, der erhält vom Landratsamt einige Tage nach Abgabe des Antrages eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. Nach Erhalt der Bescheinigung ist die Arbeitsaufnahme erlaubt. Die Fiktionsbescheinigung wird vom Landratsamt an das jeweilige Rathaus zur Aushändigung an den Antragsteller übersandt.

Welche finanziellen Hilfen gibt es für die Flüchtlinge?

Geflüchtete aus der Ukraine können finanzielle Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (dies sind Hilfe zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft/Miete, Krankenhilfeleistungen oder Bildung-und-Teilhabe-Leistungen) direkt bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen oder beim Geschäftsbereich Integration und Versorgung des Landratsamts beantragen.

Antragsunterlagen sind bei diesen Stellen erhältlich. Für Fragen steht der Geschäftsbereich per E-Mail an sozialhilfe-ukraine@ostalbkreis.de zur Verfügung.