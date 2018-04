Ein 31-Jähriger ist am Montag kurz nach Mitternacht in Schwäbisch Gmünd vor der Polizei geflüchtet. Das Ende: 15 000 Euro Schaden und eine Strafanzeige.

Die Polizisten kontrollierten im Bereich der B 29 in Gmünd den Verkehr, als ihnen der 31-Jährige auffiel, der „erheblich zu schnell war“ und deshalb kontrolliert werden sollte, schreibt die Polizei. Doch er versuchte, vor den Beamten zu flüchten. Seine Flucht währte jedoch nicht lange: Aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit verlor er im Bereich der Justizvollzugsanstalt in die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal auf eine Ampel. Dann versuchte er, zu Fuß abzuhauen. Bei der Fahndung wurden die Beamten durch einen anderen jungen Mann angesprochen, der nach dem Weg Richtung Schwäbisch Gmünd fragte. Dies kam den Beamten komisch vor, weshalb sie den Mann kontrollierten und dabei feststellten, dass dies ein Kumpel des Flüchtigen war, welcher ihn abholen sollte. Jetzt erwartet den jungen Mann zum Totalschaden an seinem Auto in Höhe von 15 000 Euro auch noch eine Strafanzeige.