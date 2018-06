Flucht vor der Polizei endet an Hausecke

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen von Schwäbisch Gmünd bis nach Königsbronn vor der Polizei geflohen. Dabei hatte der Audifahrer teilweise mehr als 180 Sachen auf dem Tacho. Seine Flucht endete an einer Hausecke.

Am Mittwochmorgen gegen 2.50 Uhr wurde von der Polizei in Schwäbisch Gmünd ein Audi A4 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Als das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden sollte, flüchtete der Fahrer in rasanter Fahrweise, teilweise mit mehr als 180 Kilometern pro Stunde, in Richtung Aalen. Bei mehreren riskanten Überholmanövern gefährdete der Audi dabei wiederholt immer wieder den Gegenverkehr. Die Verfolgung führte über die B 19 bis nach Königsbronn.

Kurz nach dem Ortsbeginn von Königsbronn versuchte der flüchtende Audi-Lenker durch ein plötzliches Rechtsabbiegen die zwei verfolgenden Streifenfahrzeuge abzuschütteln. Dabei verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über den Audi und prallte in der Aalener Straße, im Bereich der Eisenbahnbrücke, frontal gegen eine Hausecke. Im Fahrzeug lösten sämtliche Airbags aus. Am Audi entstand Totalschaden in Höhe von 18 000 Euro. Der Schaden am Haus wird auf 3000 Euro geschätzt. Der leichtverletzte 19-Jährige flüchtete zuerst zu Fuß, konnte jedoch in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wer durch die riskanten Überholmanöver gefährdet wurde, sollte sich bitte mit dem Verkehrskommissariat in Mühlhausen in Verbindung setzten – Telefon 07335 / 96360.