Flucht ist Themaim Kino am Kocher

In einer Kooperationsveranstaltung zwischen der European Homecare GmbH, dem Dientsleister in der Ellwanger LEA, und dem Aalener Kino am Kocher ist dort an diesem Mittwoch um 20 Uhr der Film „Als Paul über das Meer kam“ zu sehen (Deutschland 2017, 101 Minuten, Regie Jakob Preuss, frei ab sechs Jahren).

Paul hat sich aus seiner Heimat Kamerun bis an die Küste Marokkos durchgeschlagen. Hier lernen sich Paul und Filmemacher Jakob Preuss kennen, der entlang Europas Außengrenzen auf Recherchereise ist. Kurz darauf ergattert Paul einen Platz auf einem Schlauchboot nach Europa, doch die Überfahrt nimmt ein tragisches Ende. Die Hälfte seiner Mitreisenden stirbt, Paul überlebt.

Nach dem Film stehen Mitarbeiter von European Homecare für Fragen zur Verfügung.