Flilialnetz nicht mehr zeitgemäß

Premiere im Kreistag: Erstmals hat Andreas Götz als Vorstandsvorsitzender die Bilanz der Kreissparkasse (KSK) Ostalb für 2017 vorgestellt. „Das ist ein sehr guter Jahresabschluss“, hatte Landrat Klaus Pavel Götz’ Vortrag angekündigt.

Der KSK-Chef wies zum Auftakt darauf hin, dass der Zinsertrag, aus dem man sich früher finanziert habe, kontinuierlich sinke. Sehr positiv sei die 5,5-prozentige Steigerung der Ausleihungen – je zur Hälfte an Privatpersonen und Firmen.

Ein für die Zukunft wesentlicher Faktor sei das gestiegene Eigenkapital.

Wuchern könne man auch mit der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten: Zum dritten Mal in Folge sei man in Sachen Beratung zum Testsieger gekürt worden.

Damit das auch in Zukunft so bleibe, bilde die Kreissparkasse ihre künftigen Leistungsträger selbst aus: 29 neue Azubis hätten 2017 angefangen, dieses Jahr seien weitere 28 Zugänge geplant. Spezialisten müssten die jungen Leute deshalb werden, weil das klassische Bankgeschäft stark rückläufig sei, während die Quote des Online-Geschäfts steige.

Von den Fraktionssprechern erntete die Kreissparkasse viel Lob. Dass man statt der geforderten Eigenkapitalquote von neun Prozent bei der KSK Ostalb auf 19 komme, spreche für sich, meinte Georg Ruf (CDU). Es sei gut, dass hier niemand auf die Idee komme, Privatkunden mit Strafzinsen zu belasten.

Josef Mischko (SPD) nannte die Kreissparkasse eine „Arbeitnehmerbank“. In der Krise habe sie viele Firmen und damit viele Arbeitsplätze gesichert. Peter Traub (FWO) schloss sich seinen Vorrednern ebenso an wie Rolf Siedler (Grüne). Der wollte vom Sparkassen-Chef allerdings wissen, was die Digitalisierung für die Filiallandschaft bedeute. „Wir sind und bleiben eine Flächen-Sparkasse“, betonte Andreas Götz. Aber das heutige Filialnetz sei nicht mehr zeitgemäß. Hier liege eine ganz zentrale Herausforderung der Zukunft. Das klassische Geschäft sei um 80 bis 85 Prozent zurückgegangen. Manche Filiale kann pro Halbtag noch einen Kunden begrüßen. Eine Konzeption sei in Arbeit und solle im Herbst dem Verwaltungsrat vorgestellt werden.