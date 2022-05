Flexible Ergänzung zu Kindertagesstätte und Grundschule: Die „TigeR“ sind los

Der Verein Pate e.V. arbeitet eng mit der Gemeinde Mögglingen und weiteren Gemeinden im Ostalbkreis im Bereich Kinderbetreuung zusammen. Pate hilft und unterstützt sowohl die Eltern der zu betreuenden Kinder, als auch die im Projekt tätigen Tagespflegepersonen in sämtlichen Fragen der Kinderbetreuung, insbesondere in folgenden Punkten

Am 9. Mai ist der Tag der Kinderbetreuung gewesen. Diesen hat der Aalener Verein Pate genutzt, um auf seine Tagespflege in geeigneten Räumen, kurz „TigeR“, aufmerksam zu machen. In mehreren Städten und Gemeinden des Ostalbkreises gibt es sie bereits.

TigeR sind variabel einsetzbar

Solch einen TigeR gibt es im Aalener Rathaus, im Landratsamt oder in Firmen wie Betzold aus Ellwangen (ein sogenannter Firmen-TigeR). Und einen TigeR gibt es auch in Mögglingen, einen sogenannten kommunalen TigeR, in Kooperation mit der Gemeinde sowie dem Verein Pate – das Spatzennest. „Die TigeR sind schon immer irgendwie mit Tiernamen verbunden“, sagt Uta Steybe, Vorstandsmitglied bei Pate. Im Spatzennest werden Kinder im Alter von null bis drei Jahren betreut. Dieses Angebot richtet sich an Eltern, die berufstätig sind, sich noch in der Schul- oder Berufsausbildung befinden, alleinerziehend sind oder sich der Pflege von Angehörigen widmen müssen.

Der Verein blickt bereits auf 35 Jahre zurück

Den Verein gibt es bereits seit 35 Jahren und Steybe selbst ist schon sehr lange dabei, macht sich folglich schon lange Gedanken um die Kindertagespflege. 2018/2019 dann merkten die Verantwortlichen aber, dass es im reinen Ehrenamt einfach nicht mehr zu bewerkstelligen ist. „Wir haben dann die Kindertagespflege an das Landratsamt zurückgewiesen, weil wir es in der Summe nicht mehr gestemmt bekommen haben“, sagt Steybe. „Und natürlich wird der Bedarf an Plätzen nicht geringer, wenn nun auch noch ukrainische Flüchtlingskinder dazustoßen“, sagt die Aalenerin Heike Brucker, ebenfalls im Vorstand von Pate. Und damit einher gehe auch der Bedarf an Kinderpflegepersonal.

Räumlichkeiten sollen hell, freundlich, liebevoll und bunt sein

Bei den Räumlichkeiten werde stets darauf geachtet, dass sie hell und freundlich sowie liebevoll und bunt eingerichtet sind. Das Spatzennest beispielsweise ist eine Wohnung, die von der Gemeinde finanziert wird, mit Küche, Dusche und allem, was sonst zu einer Wohnung dazugehört. Das Konzept der TigeR sieht vor, dass immer zwei Tagespflegepersonen bis zu sieben Kinder gleichzeitig betreuen dürfen. Da sich die Betreuung jedoch stets an den Bedarf der Eltern orientiert, dürfen auch mehrere Betreuungsverhältnisse bestehen, da die Kinder nicht immer alle gleichzeitig vor Ort sind. Die Kinder sollen sich zuhause fühlen.

Familiärer Charakter ist wichtig, einfach wie zuhause

„Deswegen gibt es diese kleinen Gruppen, den familiären Charakter möchten wir unbedingt aufrechterhalten“, erklärt Steybe. Und mit Anpassung meinen die Verantwortlichen tatsächlich totale Flexibilität. Die Kinder müssen nicht jeden Tag kommen, es wird mit den Eltern abgesprochen, an welchen Tagen Bedarf besteht. Entsprechend in diesen Zeiträumen werden die Kinder versorgt. „Bei uns gibt es kein starres System, in der Zeit von 7 bis 14 Uhr können die Kinder abgegeben werden“, sagt Steybe. Eine Stunde kostet die Eltern 2,27 Euro, 6,50 Euro werden vom Landratsamt übernommen.

Quereinstiege sind jederzeit möglich

Die Tagespflegekräfte müssen nicht zwingend aus der Pädagogik kommen, Quereinsteiger sind willkommen. Sabine Klink beispielsweise ist Technische Zeichnerin und hat irgendwann umgesattelt. Sie ist die erste Tagespflegeperson in einem Pate-TigeR überhaupt gewesen. Vor knapp zehn Jahren war das, als sie im „Tigerle“ in Schwäbisch Gmünd begann. Die Mitarbeiter müssen sich über das Landratsamt, in 300 Unterrichtseinheiten entsprechend qualifizieren. „Man kann solche Einrichtungen natürlich wesentlich schneller an den Start bringen als eine Kindertagesstätte, weil es in Wohnungen oder Räumlichkeiten in Firmen gut funktioniert und die gesetztlichen sowie kommunalen Hürden deutlich schneller übersprungen sind“, ergänzt Brucker.

Jana Uhls Ferienbetreuung ist heiß begehrt

Begehrt ist auch die Ferienbetreuung in Mögglingen, die von Jana Uhl geleitet wird. Hier möchte man aber bewusst nicht in Konkurrenz zu Ferienangeboten der örtlichen Vereine treten. bei dieser Ferienbetreuung bleiben Kinder und Betreuer im Ort, besucht beispielsweise die Feuerwehr.

Weitere Ideen im Köcher, es kommt wohl noch einiges

Weitere Ideen sollen in die Praxis umgesetzt werden. So soll es „Anschluss-TigeR“ geben, die die Kinder nach der Grundschule oder dem Kindergarten für einen gewissen Zeitraum betreuen können. Ebenfalls stellt man sich eine Hausaufgabenbetreuung vor oder werde man auf Start-ups zugehen, die derlei Betreuung gebrauchen könnten. „Die TigeR führen doch zu einem Wettbewerbsvorteil, schließlich spricht man doch stets vom Fachkräftemangel. Wenn die Kinder aber flexibel betreut werden können, wäre ein großes Problem gelöst“, sagt Brucker.