Flache Hürde in der Nachbarschaft

Der Weg ins benachbarte Crailsheim stellt für die Frauenfußballerinnen des FC Ellwangen zumindest aus logistischer Sicht nicht die größte Hürde der Saison dar. Normalerweise dürfte dies auch nicht der Gegner, denn die FCE-Damen spielen am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellenletzten der Landesliga, dem TSV Crailsheim II.

Die Regionalliga-Reserve steht schon ziemlich abgeschlagen da, obwohl raumtechnisch so nah doch so weit weg von Ellwangen. Für den FCE wird Stand jetzt auch nicht mehr so viel nach oben gehen, die Mannschaft hat einen zu großen Rückstand auf den Relegationsplatz (zwölf Punkte). Aber alles andere als weitere Punkte in Crailsheim wäre wohl überraschend. Die Mannschaft will sicher auch zeigen, dass sie es besser kann als beim jüngsten 1:3 gegen Gröningen-Satteldorf.