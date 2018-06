Flüchtlinge Thema am Caritas-Sonntag

Schutz und Fürsorge für Flüchtlinge sind elementare Anliegen der katholischen Kirche und ihrer Caritas. Zum Caritas-Sonntag am 27. September wird in allen katholischen Gottesdiensten in Aalen die weltweite Flucht und Migration zur Sprache kommen und für die Leidtragenden und Entscheidungsträger gebetet. In Hofherrnweiler am Samstagabend um 18 Uhr und in Unterrombach in Sankt Thomas am Sonntag um 10 Uhr kommen eine Sozialarbeiterin und Bewohner aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Gartenstraße zu Wort. Die Bonifatius-Gemeinde begleitet in dieser Unterkunft mit Ehrenamtlichen seit einem Jahr Flüchtlingsfamilien.

Ehrenamtliche Mitarbeiter bringen derzeit in alle katholischen Haushalte einen Gemeindebrief, der den demografischen Wandel als Herausforderung für Aalen beschreibt. Die organisierte Nachbarschaftshilfe und die allgemeine Sozialberatung in Aalen stellen ihre Antworten auf den Wandel in der Gesellschaft dar.