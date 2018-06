Flüchtlinge sind Thema

Der Krankenpflege- und Diakonieförderverein der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet am Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr im Haus der Jugend einen Abend zur aktuellen Flüchtlingssituation im Ostalbkreis. Unter dem Motto „Willkommen heißen- Heimat geben- Perspektiven eröffnen“ stellt Pfarrer Bernhard Richter das kirchlich-diakonische Engagement vor. Dabei werden das neue Café international, der Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit und das kirchliche Engagement in der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen als Beispiele diakonischen Handelns durch die jeweiligen Mitarbeiter erläutert. Landrat Klaus Pavel referiert zur aktuellen Flüchtlingssituation im Landkreis.