Flüchtlinge: Gemeinderat will helfen

Mit überwältigender Mehrheit hat der Gemeinderat das Handlungsprogramm „Flüchtlinge“ der Stadt gebilligt, das wir bereits ausführlich vorgestellt haben. Damit will sie sich darauf vorbereiten, dass sie angesichts des gegenwärtigen Zustroms von Flüchtlingen nach Deutschland zahlreiche Neubürger wird in Wohnungen unterbringen müssen. Gegen die Vorschläge stimmte Thomas Rühl (Freie Wähler), sein Fraktionskollege Franz-Eugen Fetzer enthielt sich. Die große Mehrheit des Gremiums sah es wie CDU-Sprecherin Ursula Barth als richtig an, sich rechtzeitig Gedanken zu machen.

Das Programm der Stadt, das OB Thilo Rentschler vor der Sitzung in einer Pressekonferenz vorgestellt hatte, sieht beispielsweise vor, dass die Stadt in einem mit dem Kreis abgestimmten Pilotprojekt noch in diesem Jahr eine Unterkunft in Holzbauweise für 50 bis 100 Flüchtlinge baut. Gedacht ist weiter an eine Beratungsstelle für Flüchtlinge, an die Suche nach sinnvollen Beschäftigungen für Flüchtlinge und weitere Projekte und Veranstaltungen.

Allein das Zustandekommen dieses Handlungsprogramms und die Rolle, die OB und Landrat dabei spielten, verdienten eine vier Seiten lange Stellungnahme, meldete sich Thomas Rühl (Freie Wähler) zu Wort. Dazu gehöre auch, dass das Vorhaben medial festgeklopft worden sei, ehe der Gemeinderat darüber habe beraten können. Dennoch wolle er seinen Kollegen dieses Statement ersparen, weil er, wie er durchblicken ließ, befürchte, sonst in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Er sei aber auf Anfrage gerne zu Auskünften bereit. In seiner Fraktion sei konträr und emotional diskutiert worden. Er jedenfalls könne das Programm nicht mittragen.

Es sei nicht das erste Mal, dass man im Gemeinderat über dieses Thema rede, wandte Rentschler ein und fügte hinzu: „Wenn die Not groß ist, gibt es auch ein Verwaltungshandeln.“

Ihr erschließe sich die Haltung ihres Kollegen Rühl nicht, bekannte SPD-Sprecherin Petra Pachner und unterstrich, die Flüchtlinge hätten viel Mut bewiesen und verfügten über Qualifikationen. „Das werden wertvolle Ressourcen für unsere Gesellschaft und die sollten wir nutzen.“ Ursula Barth dankte der Verwaltung ausdrücklich für ihre Arbeit. Ihre Fraktionskollegin Inge Schmid-Birkhold sprach davon, es gehe darum, menschliche Schicksale zu lindern und zu helfen. Dabei müsse man sich an christlichen Werten wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft orientieren. Wohltuende Worte seien dies, sagte Roland Hamm (Linke/Pro Aalen). Rühl dagegen müsse er widersprechen. In einer Demokratie dürfe jeder sagen, was er wolle, er müsse aber auch aushalten, dass ihm widersprochen werde. Die Verwaltung sei nämlich dafür zu loben, dass sie nicht abgewartet, sondern früh an einem Programm gearbeitet habe aus humanitären Gründen und aus gesellschaftlicher Verantwortung. Hamm kündigte an, dass sich auch die IG Metall stark engagieren wird.

Hedwig Wunderlich (Grüne) lobte den OB, weil er verschiedene Ebenen zusammengebracht habe. Es sei gut, den Bürgern zu sagen, was man wolle. So könne man vielleicht bei denen ein Umdenken bewirken, die Angst hätten angesichts der vielen Flüchtlinge. „Diese Menschen bereichern uns.“ Man dürfe darüber aber nicht diejenigen vergessen, die jetzt schon Probleme hätten, mahnte sie.

Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) forderte, deutlich zu sagen, dass nicht daran gedacht ist, Turnhallen zu belegen. Es fehlten Informationen und es gebe viele Gerüchte. Rentschler bestätigte, dass nicht an das Belegen von Turnhallen gedacht ist.