Flüchtlinge erkunden Schloss Baldern

Die Aalener Kulturküche hat kürzlich wieder zu einem Familienausflug eingeladen. In den vergangenen Jahren waren die Burg Katzenstein, das Dalkinger Tor und Schloss Ellwangen die Ziele des Ausflugs mit Aalener Flüchtlingen.

In diesem Jahr ging es zum Barockschloss der Grafen und Fürsten zu Oettingen in Baldern. Eltern und Kinder wurden am Morgen bei den Unterkünften in Oberkochen, Unterkochen und in der Ulmer Straße in Aalen mit einem Doppeldeckerbus abgeholt.

Mit den Sozialarbeitern Bettina Seipp, Shamall Baghchaiy und weitern Mitarbeiterinnen aus den Unterkünften sowie fünf Ehrenamtlichen der Kulturküche wurde der Ausflug durchgeführt. Rosemarie Wilhelm, die Vorsitzende der Kulturküche Aalen, freute sich, dass die Veranstaltung wieder so großen Anklang gefunden hatte.

Im Bus wurde viel gesungen und gelacht. In drei Gruppen ging es zur Schlossführung. Den Schulkindern, die ja alle schon recht gut Deutsch verstehen, wurde eine spezielle Führung angeboten. Die Mädchen interessierten sich besonders für die schönen Möbel und den tollen Festsaal, während die Jungen über die große Waffensammlung der Fürsten staunten.

Währenddessen lauschten die Erwachsenen bei einem zweiten Rundgang konzentriert den Erklärungen des Museumsführers. Diese wurden von Shamall Baghchaiy ins Arabische übersetzt. Beim dritten Rundgang mit Erwachsenen und kleinen Kindern, vom Babyalter bis zu 4 Jahren, konnten zwei Männer aus der Gruppe der Geflüchteten beim Übersetzen helfen.

Picknick am Bucher Stausee

Das zweite Tagesziel war der Bucher Stausee, wo die Gruppe Burger, Würstchen und Köfte genießen konnte. Vor allem bei den Kindern standen anschließend der Spielbereich und der seichte Badestrand ganz hoch im Kurs. Viele genossen bei schönstem Sommerwetter ein kühlendes Bad im See.

Das Ziel dieses Ganztagesausflugs, den Kindern und ihren Eltern eine Freude zu bereiten, ihnen außerdem ihre neue Heimat zu zeigen, wurde von den Gästen sehr dankbar gewürdigt. Entspannt und zufrieden fuhr die Gruppe nach einem beeindruckenden Tag zurück in die Unterkünfte.