Flötentöne aus Bulgarien

Der Flötist und Sänger Theodosdii Spassov aus dem bulgarischen Plovdiv ist zusammen mit seinem Quartett am Freitag in der Aalener Musikschule aufgetreten. Das Konzert wurde vom Südosteuropäisch – bulgarischen Kulturinstitut in Ellwangen veranstaltet, der aktuelle Anlass war die noch bis Ende Juni andauernde bulgarische EU-Ratspräsidentschaft.

Der Leiter des bulgarischen Kulturinstituts mit Sitz in Ellwangen,Emil Ivanov, und Musikschulchef Christoph Wegel hießen die Zuhörer im erfreulich gut besuchten Herbert-Becker-Saal der Musikschule willkommen. Emil Ivanov erläuterte zu Beginn auch kurz Wesen und Charakter der Musik von Theodosdii Spassov, in der sich bulgarische Folklore mit Elementen des Jazz und modernen Rhythmen verbinden.

Dass die Musik von Spassow keine Scheu vor musikalischen Abgrenzungen hat, das wurde schon vor dem ersten Ton an der Besetzung deutlich. Neben der Hirtenflöte, dem Kaval, von Spassov hörte man Peyo Peev mit einer Fidel sowie Genadii Rashkov, der mit einer umgeschnallten Trommel für den Rhythmus sorgte und dazu Hristiyan Tsvyatkov mit einer konventionellen Bassgitarre, das Ganze wurde mit etwas Elektronik ein bisschen verstärkt.

Virtuoses und kreatives Spiel auf dem Kaval

Auch wenn sich die Atmosphäre im gediegenen Herbert-Becker-Saal der Musikschule mit den wilden und archaischen Melodien aus der sowohl temperamentvollen als auch melancholischen bulgarischen Volksmusik zuweilen etwas aneinander rieben, begeisterte natürlich vor allem Spassov mit seinem virtuosen, vielfältigen und kreativem Spiel auf dem Kaval, der traditionellen bulgarischen Hirtenflöte.

Das knapp einen Meter lange, schlanke Instrument aus Holz hat kein eigentliches Mundstück und muss in einem bestimmten Winkel angeblasen werden. Theodosdii Spassov ist einer der wenigen Spieler in ganz Europa, die es auf diesem Instrument zu solch hoher Virtuosität gebracht haben. Das zeigte sich nicht nur in seiner flinken Grifftechnik, sondern auch bei seinem – im wahrsten Sinn des Wortes – langem Atem, mit dem er die Töne aushielt.

Lebhafte musikalische Zwiegespräche lieferte er sich bei den verschiedenen Titeln immer wieder mit Peyo Peev, der seine Fidel nicht unter das Kinn geklemmt hatte, sondern vor der Brust hielt. Die Musik und die Rhythmen zogen die Zuhörer immer wieder in ihren Bann und beschworen Bilder von Schafherden in archaischen Landschaften und von ausgelassenen wilden Festen auf dem Lande hervor. (gk)