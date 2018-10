Firmvorbereitung in Aalen

Die Firmung in den Aalener Kirchengemeinden finden am Sonntag, 30. Juni, statt (10 Uhr in Sankt Thomas, 15 Uhr in der Salvatorkirche). Neuntklässler, die von der katholischen Kirche kein Schreiben erhalten haben, können sich wegen der Firmvorbereitung an Jugendreferent Martin Kronberger unter Martin.Kronberger@drs.de oder 07361 / 37058-222 wenden. Anmeldegespräche für alle Firmbewerber sind zu folgenden Terminen:

Für Sankt Maria und Salvator im Pfarrhaus Salvator, Bohlstraße 3: Montag und Dienstag, 22. und 23. Oktober, von 16 bis 18 Uhr. Mittwoch, 24. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr.

Für Sankt Bonifatius: Montag, 22. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr im Edith-Stein-Haus. Dienstag, 23. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus Sankt Ulrich.